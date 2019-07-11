Пусть меня научат: Большинство жителей Петербурга мечтает стать стоматологом

ОТУЧИЛСЯ – И ПОРЯДОК

Знаете, какая у петербуржцев профессия мечты (после смотрителя Эрмитажа, конечно)? Большинство стремится стать стоматологом. К таким необычным выводам пришли исследователи «Яндекс». Страннее только в Волгограде: тамошние жители поголовно хотят быть… патологоанатомами.

– Мы отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018–2019 годах, – поясняют специалисты «Яндекс». – В итоге для каждого города выбрали самую характерную специальность – ту, которой там интересовались часто как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов.

Петербуржцы не прочь вместо книги взять в руки бормашинку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители российских мегаполисов чаще всего интересовались, где выпускают пожарных, проводников, полицейских, таможенников, аналитиков. В Якутске спрос на авиадиспетчеров, сочинцы хотят стать судьями. А вот петербуржцы не прочь вместо книги взять в руки бормашинку.

– Стоматология – одна из тех медицинских специальностей, где становление происходит максимально быстро, – поясняет главный стоматолог Петербурга, президент городской Стоматологической ассоциации Андрей Яременко. – Для врача-лечебника переход на участкового терапевта сопряжен со сложностями. Но человек, окончивший стоматологический факультет, может полноценно работать в рамках профессионального стандарта «Врач-стоматолог» сразу после первичной аккредитации.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Спрос на дантистов в Петербурге велик: пять миллионов жителей города – это до 160 миллионов зубов. Государственные клиники, полюбившиеся пациентам, процветают, а на частные кабинеты настоящий бум.

– Спрос в коммерческой медицине на стоматологов очень высок: по разным данным, в Петербурге от тысячи до двух тысяч частных стоматологических клиник, и всем им нужны кадры, – отмечает Андрей Яременко. – Стоматология – это малый бизнес, а сейчас созданы механизмы его государственной поддержки, поэтому количество именно малых частных стоматологических клиник увеличивается.

Работодатели готовы платить лучшим специалистам по 350 000 рублей в месяц.Фото: Олег ЗОЛОТО

Город на Неве входит в число стоматологических студенческих центров страны. Лидирует по количеству зубных-выпускников, конечно, Москва с ее Медико-стоматологическим университетом имени Евдокимова. Но и в Петербурге дантистов разных мастей готовят в пяти государственных вузах: Первом меде, Мечникова, Педиатрическом, ВМА, СПбГУ. Предлагают обучить стоматологии и два негосударственных института.

На места – ежегодный ажиотаж. Бюджетных ничтожно мало: даже в Первом меде их около 200, а в других вузах такие места можно пересчитать по пальцам. Но абитуриенты охотно идут учиться и на договорной основе. Ведь диплом стоматолога обещает хороший доход.

– Качество обучения стоматологов, на мой взгляд, не ухудшается, – сразу отмечает Яременко. – На сегодня достаточно образовательных организаций, которые готовят таких врачей: в России работает больше ста факультетов, и это только в государственных вузах.

МЕЖДУ ДИРЕКТОРОМ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОМ

Только за последний месяц на рекрутинговом сервисе HeadHunter появилось более 230 «зубных» петербургских вакансий. Максимальный заработок – 200 000 рублей – обещают стоматологу-хирургу-ортопеду с опытом работы один-три года. Самое скромное предложение – 18 400 рублей в месяц, причем и сюда ищут бывалого врача.

В среднем же ассистент стоматолога может рассчитывать в частной клинике на 30 000 рублей в месяц. Лишь 60 объявлений из 230 сулят месячный заработок свыше 65 000 рублей, лишь 18 – больше 105 000 рублей.

Резюме за тот же срок оставили 160 жителей Петербурга или стремящихся стать таковыми. Опыт работы, если верить объявлениям, есть почти у всех, причем солидный. Большинство претендует на зарплату от 30 000 до 65 000 рублей, но 30 соискателей согласятся сверлить, пломбировать и шлифовать только за 65 000 рублей и выше (плоть до 165 000 рублей).

Поток неприятных случаев в зубных кабинетах Петербурга, увы, не иссякает.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По данным портала SuperJob, вакансия зубного техника-керамиста с зарплатой в 150 000 рублей стала четвертой в рейтинге лучших за февраль. В мае, судя по цифрам HeadHunter, вакансия стоматолога-терапевта с зарплатой «до 350 000 рублей» вошла в тройку самых желанных в городе. Это предложение обогнали только объявления о поиске руководителя сельхозпредприятия (у него 350 000 рублей – это минимум) и HR-директора (до полумиллиона рублей в месяц).

А вот в топ вакансий мечты за 2018 год дантисты не вошли: их вытеснили всевозможные директора, менеджеры и программисты.

Кстати, в соседнем регионе – в Ленобласти – стоматолог-ортопед занял вторую строчку в рейтинге самый доходных вакансий июня, между руководителем персонала на машиностроительном предприятии и главным зоотехником, а по итогам 2018 года стал пятым. Правда, по сравнению с Петербургом, платят в области куда меньше, лишь 150 000 рублей.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

По словам Яременко, «не все вузы готовят одинаково, но это уже вопрос маркетинга». Но и студенты учатся по-разному. И отчасти потому поток неприятных случаев в зубных кабинетах не иссякает. В 2013-ом стоматолог-частник случайно сломал пациентке челюсть и увез ее долечиваться в другую больницу. В 2017-ом в кресле стоматолога умер балетмейстер Мариинского театра. В этом году больной чуть не погиб после элементарного удаления зуба.

Уже несколько лет громкая зубная история разворачивается вокруг частного доктора Эммы Калмыковой, которая в разное время сделала тотальное протезирование пяти петербуржцам. Следователи пришли к выводу, что она заменила «живые» зубы искусственными без надобности, только для того, чтобы заработать (в сумме более 3,1 миллиона рублей).

Пациенты лечатся после такого «лечения» до сих пор. А уголовное дело по статье «Мошенничество» на зубную «фею», насчитывающее 18 томов и 14 экспертиз, еще не закрыто. Сейчас Калмыкову пытаются признать банкротом, чтобы после продажи ее имущества выплатить пациентам хоть какие-то компенсации.