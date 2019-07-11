«Это не его 10 тонн кокаина»: Родственники петербургского моряка полгода пытаются освободить его из африканской тюрьмы

В тюрьме Кабо-Верде вот уже 7 месяцев держат 11 российских моряков. История их задержания больше похожа на детектив. К африканскому берегу пришвартовалась судно ESER под флагом Панамы. На борту был только российский экипаж, а остановка оказалась вынужденной: один из моряков умер во время плавания, и его тело нужно было передать на землю. Полицейские забрали погибшего, но при этом обследовали судно и нашли на нем … 10 (!) тонн кокаина. А это примерно 1,5 миллиарда долларов США. Весь российский экипаж задержали.

Среди моряков большая часть из Мурманска, один из них – 52-летний Михаил Куницын – из Петербурга. В этой истории до сих пор вопросов больше, чем ответов, но свет на таинственную перевозку груза из Панамы в Марокко «КП» немного пролил депутат Госдумы Алексей Веллер, навестивший русских моряков в Африке.

Странный маршрут судна

ЛОДКА БЫЛА ЗАБИТА ВООРУЖЕННЫМИ ЛЮДЬМИ

- Моряки находятся в тюрьме, - пояснил «КП-Петербург» депутат Алексей Веллер. - Других изоляторов в этом месте нет. Они в статусе подозреваемых, но живут вместе с осужденными. Там достаточно чисто и аккуратно, за полгода ребята адаптировались. Но русские люди все равно непривычны к африканской еде и условиям. В первую очередь сейчас мы решаем вопросы с лекарствами - два моряка в них нуждаются. Питанием тоже занимаемся. Мы пополняем персональные счета задержанных, чтобы они могли пользоваться тюремным магазином.

Дома 52-летнего моряка из Петербурга ждут дети Фото: Алексей ВЕЛЛЕР

Известно, что моряки живут в переполненной камере. Но, по словам Веллера, не унывают и ждут суда.

- Ребята сохраняют бодрость духа, - поясняет депутат. – Физически они в норме. Стоят на позиции, что не виновны. Они не знали о характере груза. Капитан говорит, что они действовали под давлением. В первую очередь давили на капитана, а через него на команду. Им поступали угрозы. Во время погрузки на их судно было четыре лодки, три - с грузом и четвертая была заполнена вооруженными людьми. После отплытия капитан стал получать СМС с требованиями соблюдать тишину и плыть туда, куда ему указывают.

Моряки признаются, что даже не подозревали, что идут с кучей кокаина на миллиарды долларов.

- Их нанимали через международное агентство, - уточняет Веллер. - Пригласили капитана, других членов команды. Когда команда была сформирована, они вылетели в Панаму. Там они приступили к несению вахты на судне. Провожала их директор компании, которой принадлежит судно. В пути погиб один из членов экипажа. Он из Владивостока. Вскрытие показало, что он умер по естественным причинам. Моряки пришвартовались в порту, чтобы передать тело полиции. Они не подозревали, что их задержат. Потому что не знали, что у них на судне наркотики.

Вот уже 20 лет Михаил работает в море. Теперь из-за работы ему грозит срок

ГРУЗ ПАНАМЦА И ИТАЛЬЯНЦА

Тело погибшего моряка вернули на родину во Владивосток. А вот остальным морякам вскоре будут предъявлены обвинения.

- Обвинение будет, скорее всего, предъявлено в течение месяца, - добавляет Веллер. – Судебный процесс начнется примерно во второй половине сентября или октября. Адвокат будет настаивать на их невиновности. Телефоны моряков изъяты следователями, там осталась переписка с угрозами. И экипаж воспринимал эти угрозы очень серьезно. Моряки не знают, чьи это наркотики.

10 тонн кокаина, предварительно, принадлежит владельцам судна. Интерпол уже объявил в розыск двух человек – граждан Испании и Панамы. Это те люди, которые пытались забрать груз после задержания российских моряков.

Моряки надеются, что докажут свою невиновность

- Обвинения нашим морякам, скорее всего, предъявят за контрабанду наркотиков, в легализации и отмывания преступных средств и в участии в организованном преступном сообществе, - поясняет парламентарий. - Сроки существенные.

Тем не менее, связь с родственниками у российских моряков осталась. Два раза в месяц они могут позвонить из тюрьмы домой. Также им не запрещают писать письма. В невиновность задержанных моряков верят и их семьи. Об этом «КП» рассказали родственники задержанного моряка из Петербурга Михаила Куницына.

- Он ходит в море уже более 20 лет, занимает должность старшего механика, - пояснили «КП-Петербург» родные Михаила. – Естественно, мы не верим, что он знал, что везет наркотики. Связь с нами он поддерживает через письма, передаваемые сотрудниками посольства, и с помощью коротких телефонных звонков. Его задержанием мы обескуражены и ошеломлены.

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