Летняя распродажа в финском ТЦ Grande Orchidee в Лаппеенранте

«И какой же русский не любит итальянской моды?», – написал бы о национальных пристрастиях классик сегодня.

Однако, шоппинг в модной столице Италии вызывает нынче массу вопросов – затраты на поездку, как правило, не способны оправдать даже миланские скидки. Чего точно не скажешь об одном из самых больших эпицентров моды в Финляндии, а именно в Milano Fashion Centre торгового комплекса Grande Orchidée.

В уникальном торговом центре и цены, и ассортимент не хуже, чем в Милане, а летняя распродажа столь же впечатляющая, а выгода от возврата tax-free и вычета инвойса гарантирована каждый день в году.

И все это на расстоянии вытянутой руки – всего в двух часах езды от Петербурга – в непосредственной близости от границы с Финляндией, а точнее в городе Лаппеенранта.

Летняя распродажа на одежду, обувь и аксессуары от ведущих мировых брендов коллекции весна-лето 2019 Emporio Armani, Trussardi Jeans, Calvin Klein, Paul&Shark, Baldinini, Versace Jeans, Cavalli, Boss и других, со скидками до 80%.

Более трех тысяч наименований по максимально сниженным ценам, это отличный шанс инвестировать в вещь, которая прослужит не один сезон.

Всем посетителям доступна бесплатная парковка без ограничений по времени, бесплатный Wi-Fi и даже бесплатный шаттл, который курсирует между Петербургом и Лаппеенрантой, с посещением гипермаркета Laplandia.

Для тех, кто не гонится за новинками сезона, но ценит европейское качество, открыта отдельная зона, в которой представлены модели из прошлых коллекций по фиксированной цене от 5 евро. Одним словом, ждать «черной пятницы» или даже распродажа в родном городе покажется Вам дорогой.

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