Звезда на звезде: В Петербурге проходит музыкальный фестиваль «Белые ночи»

Светлана Лобода, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Дима Билан, Зара, Стас Пьеха и многие другие звезды российской эстрады приехали в эти июльские дни в Петербург. И все ради участия в традиционном музыкальном фестивале «Белые ночи». Но отечественной эстрадой дело не ограничилось и в Северную столицу пожаловали и мировые знаменитости.

- В качестве гостей Фестиваля приглашены такие мировые звезды, как Джосс Стоун, Крис Норман, Level 42, Бонни Тайлер, Марк Фарнер, - сообщают организаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/720010" frameborder="0"></iframe> Международный Музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" 2019.Олег ЗОЛОТО

Впрочем, зрителя и завлекать не нужно. Все три дня - с 11 по 13 июля, что проходит мероприятие, «Ледовый дворец» Петербурга, ставший концертной площадкой, забит до отказа. Впрочем, для каждого вечера предусмотрена своя программа. Фоторепортаж «КП-Петребург» с фестиваля можно посмотреть здесь.

Светлана Лобода на пике популярности и на сцене "Ледового дворца".Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, 11 июля был объявлен Днем советских и российских композиторов и поэтов-песенников. На сцену со всеми любимыми композициями выходили Григорий Лепс, Николай Басков, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Слава, Александр Буйнов, Дима Билан и Ирина Дубцова.

Пятница, 12-е стал днем Аллы Пугачевой. Песни примадонны исполняли те же артисты и примкнувшая к ним Светлана Лобода.

А сегодня вечером в День рок-музыки и 40-летия группы «Земляне», в Ледовом дворце споют сами «земляне», а также звезды мировой сцены: Крис Норман, Бонни Тайлер, Марк Фарнер и лауреат премии Грэмми, обладательница двух мультиплатиновых альбомов Джосс Стоун.

Обладательницы премии "Грэмми" Джосс Стоун.Фото: Олег ЗОЛОТО

Надо сказать, что нынешний Фестиваль проходит уже в 25-й раз. За четверть века «Белые ночи Санкт-Петербурга» стали одним из самых грандиозных и ожидаемых музыкальных событий не только в России, но и во всей Восточной Европе.

В разные его годы гостями становились Анастэйша, Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Крис Ри, Status Quo, Брайан Мэй (ex. Queen), Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер, Вуди Аллен, Scorpions, Ален Делон и многие другие.

А главное, что все эти мировые знаменитости могли увидеть Петербург и понять, насколько он красив. Особенно в белые ночи.