2019-07-13T20:55:01+03:00
Общество

В Петербурге умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

О смерти своего друга и наставника рассказал ученик литератора писатель Вадим Лурье
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер поэт Виктор Соснора. Фото: vavilon.ruВ Петербурге умер поэт Виктор Соснора. Фото: vavilon.ru
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Новая тяжелая утрата постигла культурное сообщество России. На 84-м году жизни умер известный петербургский поэт Виктор Соснора. О смерти учителя в соцсетях рассказали его ученики.

- Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние (и без того неважное всю последнюю неделю), его перевезли в Мариинскую больницу, сделали операцию по удалению желчного пузыря и спаек желудка, но утром Виктор Соснора умер, - написал в "Фейсбуке" литератор Вадим Лурье

Известно, что в последнее время Виктор Александрович тяжело болел и находился под наблюдением врачей в гериатрическом центре. Все понимали, что поэт находится на грани жизни и смерти, но надеялись, что усилием воли он сможет побороть болезнь, однако чуда не произошло.

- Хотелось надеяться, что в случае такого фантастического и невозможного человека, каким являлся Соснора, может быть все что угодно, но увы. Таких, как он, не было и не будет. Вечная память и вечная слава Поэту! - скорбят поклонники таланта литератора в соцсетях.

Справка «КП»:

Виктор Соснора родился в 1936 году в Крыму, в городе Алупка. Перед войной его семья переехала в Ленинград. Здесь будущий поэт пережил блокадную зиму 1941-1942 годов, после чего был вывезен по Дороге жизни на большую землю. По окончании войны он жил с отцом-веннослужашим. Ездил за ним по городам и весям: Варшава, Львов, Архангельск, Махачкала.

В 1954 году вернулся в Ленинград, где стал жить с матерью. После службы в армии работал электромонтажником на Невском машиностроительном заводе, заочно учился на филфаке ЛГУ и писал стихи. Первая публикация - в 1960 году в газете «Литература и жизнь». В своем творчестве Виктор Соснора часто обращался к теме Древней Руси. Многие циклы его стихов посвящены истории отечества.

Он много творил, принадлежал к поколению поэтов, которых принято называть шестидесятниками. Кроме творчества, Виктор Соснора руководил литературными объединениями города на Неве. Он являлся президентом Международной Академии русского стиха и лауреатом нескольких литературных премий.

Дата прощания с поэтом и место его захоронения станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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