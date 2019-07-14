2019-07-14T19:40:37+03:00
Звезды

Дерзкое мини Лободы и алый галстук Лепса: В чем появились звезды на фестивале «Белые ночи-2019»

Самые популярные артисты российской эстрады выступили в Санкт-Петербурге на ежегодном музыкальном фестивале
Степан СТЕПАНОВ
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Белые ночи в 2019 году проходили с 11 по 13 июля.Белые ночи в 2019 году проходили с 11 по 13 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Светлана Лобода, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Дима Билан, Зара, Стас Пьеха и многие другие звезды отечественной эстрады минувшие выходные провели в Санкт-Петербурге. Повод приятный: ежегодный фестиваль «Белые ночи 2019», который в этом году проходил в 25-й раз! Но отечественной эстрадой праздник не ограничился. В Северную столицу пожаловали и мировые знаменитости: Джосс Стоун, Крис Норман, Level 42, Бонни Тайлер, Марк Фарнер.

Все три дня - с 11 по 13 июля - Ледовый дворец был забит до отказа. Каждое шоу - аншлаг!

Николай Басков не только пел, но и вел шоу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Николай Басков не только пел, но и вел шоу.Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 11 июля, на «Белых ночах» был вечер советских и российских композиторов и поэтов-песенников. На сцену со всеми любимыми композициями выходили Григорий Лепс, Николай Басков, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Слава, Александр Буйнов, Дима Билан и Ирина Дубцова. В пятницу, 12 июля, звезды исполняли песни Аллы Пугачевой. К артистам первого дня присоединилась роскошная Светлана Лобода, которая, как известно, просто обожает творчество Примадонны. Финальный день «Белых ночей» прошел под рок-хиты и выступление иностранных певцов: Криса Нормана, Бонни Тайлера, Марка Фарнера и лауреата премии «Грэмми» Джосс Стоун.

Элегантный Григорий Лепс. Фото: Олег ЗОЛОТО

Элегантный Григорий Лепс.Фото: Олег ЗОЛОТО

В эти три дня было много хорошей музыки, но не менее интересным, на наш взгляд, стал выбор нарядов артистов. Большинство из них придерживались цвета музыкального фестиваля и выходили на сцену в костюмах и платьях белых или светлых тонов. От привычной «униформы» не отказались только единицы. Например, Владимир Кузьмин остался верен своему стилю и появился в косухе, джинсах и «ковбойских» ботинках. А Хьюз Гленн и вовсе предпочел спортивный лук: кеды, трико, черные футболки.

Огненная Светлана Лобода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Огненная Светлана Лобода.Фото: Олег ЗОЛОТО

Проигнорировали белый цвет Александр Буйнов с Григорием Лепсом, которые выбрали для шоу строгие костюмы. Игривое настроение Лепса подчеркивал лишь его алый галстук и платочек, воткнутый в карман удлиненного пиджака.

Хьюз Гленн на стиле. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хьюз Гленн на стиле.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не стал ограничиваться светлыми оттенками и Николай Басков, который не только пел, но и вел «Белые ночи». «Натуральный блондин» блистал в синем костюме, усыпанном серебряными звездами. Намек понят…

Владимир Кузьмин порадовал зрителей в том числе и исполнением "Симоны". Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Кузьмин порадовал зрителей в том числе и исполнением "Симоны".Фото: Олег ЗОЛОТО

Серебро и блестки, кстати сказать, пользовались популярностью не только у Баскова. Постройневшая Татьяна Буланова выбрала в качестве наряда переливающееся платье в пол, а ее коллега по сцене Светлана Лобода вышла к зрителям в дерзком мини-платье такого же цвета. Дополняли сексуальный образ суперзвезды туфли на высоком каблуке, шляпка с широкими полями и ярко-красная помада на губах.

Стас Михайлов удивил поклонников дуэтом с Тамарой Гвердцители. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стас Михайлов удивил поклонников дуэтом с Тамарой Гвердцители.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот Виктория Дайнеко и Стас Михайлов были единственными, кто приехал на «Белые ночи» в белом. «Воздушный» костюмчик Михайлова очень эффектно смотрелся со сцены во время его дуэта с Тамарой Гвердцители, которая вышла на сцену в длинном красном платье.

Джосс Стоун. Фото: Олег ЗОЛОТО

Джосс Стоун.Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Буйнов тоже все еще в строю! Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Буйнов тоже все еще в строю!Фото: Олег ЗОЛОТО

«Белые ночи 2019» в Санкт-Петербурге: Лобода, Михайлов и еще десятки звезд.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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