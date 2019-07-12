«Проект арт-парка в Петербурге может обойтись бюджету в миллиарды потерянных инвестиций»

На сайте будущего арт-парка на Добролюбова (на месте бывшего Судебного квартала) стартовало открытое онлайн-голосование за название для зеленой зоны. Пока правительство Санкт-Петербурга фокусирует внимание горожан на выборе из двух десятков наименований, экспертное сообщество сигнализирует о важности выбора правильной методологии при реализации проекта. Так, Бюро пространственного развития Санкт-Петербурга обратилось к городской администрации с предложением о проведении стратегических сессий для выявления запроса жителей и экспертов в части архитектурной и функциональной составляющих парка.

Фото предоставлено Бюро пространственного развития Санкт-Петербурга.

- Чтобы получить современный конкурентный объект, необходимо использовать лучшие российские и зарубежные практики, основанные на междисциплинарном подходе, - отмечает руководитель Бюро Алиса Тимошина. - Если отнестись к разработке формально, мы получим ситуацию, как со второй сценой Мариинского театра: потрачены большие деньги, но город получил не тот объект, на который рассчитывал. В Петербурге есть невероятный человеческий капитал, к которому власти должны прислушаться. Уже более 200 специалистов обозначили готовность участвовать в подготовительной фазе проектирования парка. Необходимы живые встречи с профессионалами, жителями, бизнесом, модерация переговоров сторон и проведение исследований. В итоге мы получим согласованное и разделяемое большинством техническое задание на проектирование парка для конкурсной документации.

Фото предоставлено Бюро пространственного развития Санкт-Петербурга.

С рекомендацией городскому правительству прислушаться к мировому опыту развития общественных пространств выступил ряд крупных экспертов, архитекторов и урбанистов. Так, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уверен, что для реализации проекта нужно назначить или выбрать единого координатора, который сделает срез мнений и единолично «протащит» проект на своих плечах – от концепции до ввода в эксплуатацию.

С ним согласен директор столичного парка «Зарядье» Павел Трехлеб:

- Важным этапом жизни проекта должно быть создание некоего координирующего органа, - уверен он. - В «Зарядье» это была дирекция, состоящая из крепкой команды юристов, экономистов, техников, культурологов. Она должна быть создана не на готовом объекте, а еще на этапе проработки концепции. Именно такой экспертный костяк, который задает неудобные вопросы, анализирует эффективность каждого технического решения и бюджетной строки, способен создать сбалансированный проект.

- Международный конкурс должен предварять как минимум полугодовой период тщательной подготовки, в течение которого проводятся соцопросы, экспертные рабочие группы, назначаются ответственные лица, – добавляет директор по развитию, старший партнер компании «Артеза» Денис Кусенков.

По словам помощника президента Татарстана по общественным пространствам Натальи Фишман, Смольному не стоит торопиться с объявлением архитектурного конкурса, оторванного от волеизъявления граждан. Сейчас очень важно с участием экспертов и горожан провести большую серию обсуждений и сделать так, чтобы их пожелания были структурированы, собраны и положены в основу технического задания.

- Вопрос не в архитекторах и не в самом конкурсе, а в заказчиках. Если заказчик не понимает, что нужно городу, что важно людям, кто будет эксплуатировать и обслуживать объект, – никакой архитектор не сделает хороший проект, потому что жизненный цикл объекта – это не его работа. Наша главная проблема – в отсутствии в государстве компетентных заказчиков и главная задача для экспертного сообщества сейчас – обучить, направить заказчика, – подчеркивает она.

Фото предоставлено Бюро пространственного развития Санкт-Петербурга.

СПРАВКА

В начале ХХ века на месте арт-парка планировалось устроить пространство для организации всероссийских выставок. Затем в соответствии с Генпланом 1948 года там был запланирован парк, но зеленая зона так и не была построена. В советское время на протяжении 60-ти лет там располагался Государственный институт прикладной химии (ГИПХ). Уже в наши дни эти здания были снесены и на месте загрязненной территории планировалось построить ЖК «Набережная Европы». Этот проект так и остался на бумаге, а площадка отошла к Управделами Президента, которое запланировало строительство здесь Судебного квартала по проекту Евгения Герасимова. Однако в апреле 2019 года врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил президенту проект создания нового общественного пространства на 9,5 га, и глава государства поддержал этот проект. Арт-парк будет представлять собой многоуровневый комплекс, сочетающий зеленую зону, лаборатории, мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и театр Бориса Эйфмана. Деньги на строительство парка пойдут из городского и федерального бюджета. Конкурс на разработку концепции арт-парка Смольный планирует объявить до конца года.