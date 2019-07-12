Социальный кодекс, пыль и обманутые дольщики: депутаты Ленобласти завершили весеннюю сессию

Теперь парламентарии соберутся лишь осенью, но планы на новый законодательный сезон уже есть.

87 проектов областных законов внесено, 67 - принято. 8 заседаний, 287 вопросов - таковы итоги весенней парламентской сессии Ленобласти. 10 июля депутаты провели последнее перед большими каникулами заседание, после которого подвели итоги проделанной работы.

- Ленинградская область сегодня занимает девятое место в инвестиционном рейтинге регионов, - рассказал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - Это произошло в том числе благодаря благоприятному инвестиционному законодательству. И теперь мы должны сделать так, чтобы этот позитивный результат улучшил жизнь жителей региона.

Среди ключевых документов - поправки в Социальный кодекс. Благодаря им в регионе увеличили адресную поддержку семей, а также сохранили льготы сельским специалистам вне зависимости от их нуждаемости.

Другая острая и обширная тема - мусорная реформа. По инициативе депутатов в регионе проведут ревизию площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, парламентарии предложили сохранить льготу по оплате вывоза мусора тем жителям области, которые получают компенсацию на оплату коммунальных услуг.

Ключевым же в эту сессию стал законопроект, который должен свести к минимуму, а в идеале - к нулю, число обманутых дольщиков. Их в регионе в принципе и так немного - не более пяти тысяч человек на всю Ленобласть. А проблемных объектов меньше сотни. Но это не значит, что им не нужна помощь.

- Люди в беду попали, поэтому власть не должна сидеть сложа руки, - подчеркнул Сергей Бебенин.

Принятый документ - это поправки к Закону «О поддержке пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области».

- Более чем за год временная рабочая группа совместно с губернатором проделала большую работу. В законопроекте два основных момента: уменьшение срока присвоения статуса обманутого дольщика с года до шести месяцев и оптимизация процесса выдачи земельного участка новому инвестору в качестве компенсации за работу по достройке проблемного объекта, - прокомментировал депутат Алексей Ломов.

Теперь парламентарии соберутся на пленарное заседание осенью. Планы на новую сессию уже есть: разрешить тратить материнский капитал на покупку садоводческих участков, предоставить единовременную социальную выплату на возмещение части расходов по газификации жилья, принять меры по сохранению квалифицированных педагогов в школах области. И, конечно же, принять главный финансовый документ - областной бюджет на следующий год.

А ЧТО ЕЩЕ

-В первом чтении принят законопроект, который освободит от транспортного налога инвалидов.

-Приняты законы об объединении муниципальных образований в Лужском, Бокситогорском, Волосовском районах.

-Приняты законы о почетном работнике культуры, почетном работнике АПК и почетном работнике средств массовой информации.

-Принят закон, который вводит предупреждения и штрафы за несвоевременно или некачественно убранные снег, пыль, песок.