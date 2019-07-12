«Можно без всего - будет жарко»: Лобода в расстегнутых джинсах спросила фанатов, брать ли шубу в Петербург

Исполнительница хита «Твои глаза» Светлана Лобода любит эпатировать своих поклонников соблазнительными фото. То появится в кожаном пиджаке на голое тело, то засветит кружевное белье, а то и вообще продемонстрирует стойку на голове в обнаженном виде. Фанаты уже привыкли и не удивляются таким откровениям звезды, многие относятся к этому с юмором.

Накануне своего визита в Петербург, где Светлане предстоит принять участие в одном из сборных концертов фестиваля «Белые ночи», она обратилась к подписчикам за советом:

- Едем в Санкт-Петербург. А что у вас? Как погодка? Шубу брать?

lobodaofficial теперь мне тепло только здесь ..... Едем в Санкт-Петербург а что у вас?как погодка?шубу брать? #холодноповсюду #ледовыйдворец #сегодня

«Да, шубу брать. У нас холодно», «Ой, еще сапожки и теплую шапочку. Осень самая настоящая», «Можно еще валенки и трусы с начесом прихватить», «Света, жду, я только ради тебя приехал. Сегодня, сегодня, сегодня ты, а завтра я», «Просто красотка», «Светлана, вам можно без всего ходить. С вашим появлением всегда становится жарко», - ответили поклонники в комментариях.

Напомним, в сегодняшнем гала-концерте артистов российской эстрады в Ледовом дворце, кроме Светланы Лободы выступят: Григорий Лепс, Николай Басков, Слава, Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Александр Буйнов, Ирина Дубцова.