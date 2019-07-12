«Авто Премиум» приглашает в развлекательный парк «Озорные Белки»

Официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» приглашают вас всей семьей погостить у лесных обитателей, отвлечься от городской суеты, познакомится с миром фантазий, где реальность переплетается со сказкой.

В парке «Озорные Белки», не имеющем аналогов в России, разместилась настоящая эльфийская деревня на ветвях с подвесными батутами, музыкальными домиками и удивительными переходами между ним.

Есть здесь и контактный зоопарк, и поляна хоббитов, и нора белого кролика, - много увлекательных станций и занятий найдут в парке дети и взрослые.

Автодилеры организуют в парке поляну для лесного медведя - ŠKODA KODIAQ с нарядной фотозоной, станцией аквагрима, почтой ŠKODA «Авто Премиум». На целую неделю ŠKODA KODIAQ поселится в парке, а протестировать его можно будет в любом из дилерских центров «Авто Премиум» в разных районах Санкт-Петербурга. Запись на тест будет организована прямо рядом с автомобилем, а все желающие смогут получить консультацию опытных специалистов.

А в ближайшие выходные - 13 и 14 июля в парке состоится праздник «Рыбака и рыбки», на который приглашаются заядлые рыбаки и сочувствующие. Для юных любителей рыбалки будет организована собственная рыбная станция, где не пострадает ни одна рыбка. Молодых автогонщиков ждет катание на детском автотранспорте и веломобилях.

Группа «Авто Премиум» организует веселые конкурсы с подарками и обязательно сделает эксклюзивные предложения на любую модель ŠKODA для гостей парка.

Парк открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Информация о стоимости билетов и правилах посещения парка на сайте.

SKODA и «Озорные Белки» - это весело!

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