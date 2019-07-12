Дешевый «хайп» против здравого смысла

Разберем на свежем примере, как такая схема работает. Возле Серебряного пруда строится дом на 109 квартир. Местные жители, само собой, недовольны. Обычная история: обыватель не против инфраструктурного развития в принципе, но если оно идет подальше от его жилища. В Британии даже термин такой существует – notinmybackyard, то есть «только не на моем заднем дворе».

Запретить строительство через суд не получилось – просто не было законных оснований. Но профессиональные активисты знают, как монетизировать протестные настроения. Для этого суды им и не нужны – там ведь надо что-то доказывать, на законы опираться. А зачем, если можно устроить, как сейчас модно говорить, громкий «хайп» и на этом фоне попробовать, без всяких на то правовых оснований, «прижать» застройщика, а, может быть, даже и поживиться? Судьба дома, дольщиков и жителей таких людей, как правило, волнует в последнюю очередь.

История с протестами длится уже около двух лет, но после проигранных застройщику судов начала постепенно затухать. Но неожиданно страсти стали снова разгораться. Одна из причин - в появлении на авансцене нескольких профи, называющих себя градозащитниками. На наш взгляд, к настоящим градозащитникам они никакого отношения не имеют, а вот половить рыбку в мутной воде – здесь особой профподготовки не требуется. Тем более, что действуют они, по всей видимости, не бесплатно. Да, и еще один штрих: самые шумные активисты по случайному совпадению еще и в муниципальные депутаты метят, кандидатуры свои на выборы они, во всяком случае, выдвинули.

Сидели данные товарищи в засаде недолго, благо подвернулся повод. В середине июня была остановлена стройка на Выборгской улице – соседний дом пошел трещинами из-за ошибок проектировщиков и самих строителей. Казалось бы, какое отношение эта история имеет к площадке у Серебряного пруда – и застройщик здесь другой, и строит не в пример аккуратнее? Но громкую историю можно было удачно отработать и экстраполировать.

И вот новоявленные «градозащитники» отправились искать трещины в окрестностях Серебки. В том, что их довольно быстро нашли ничего удивительного нет – окрестным домам уже более 50 лет и капремонт нигде не проводился. В общем-то, председатель ТСЖ этого самого дома 24 по 2-му Муринскому проспекту прямо говорила: щели эти тут были, можно сказать, всегда.

Как уже можно заметить, методы у активистов оказались довольно топорными, но отчасти своего они добились – шум поднялся. Громкие заголовки про разваливающийся дом и плачущих по ночам детей по различным сетевым СМИ (что характерно – преимущественно желтой специализации и не самой большой посещаемостью) разлетелись мгновенно. Абсурдность действий активистов, когда на трещины прикреплялись какие-то ниточки и их выдавали за настоящие щелемеры, людям, которые в теме, была очевидна. Но много ли таких людей на фоне шумной толпы любителей хайпа?! Вопрос риторический…

К сожалению, на такой откровенный вброс среагировали и власти. Тем более, в преддверии выборов чиновники, явно стремясь показать, что они стали ближе к народу, завели себе огромное количество ресурсов, с помощью которых можно пожаловаться, в принципе, на кого угодно. Намерение, с одной стороны, благое, но с другой – теперь они вынуждены отвечать на всевозможные и самые, порой, нелепые обращения. Даже если сами прекрасно осознают, что писали их очень разные люди с разной же мотивацией. Так власти загнали сами себя в ловушку, из которой теперь им будет трудно выбраться.

Впрочем, намерения активистов (если у кого-то еще оставались иллюзии на их счет) довольно быстро стали понятны, да они и не собирались их скрывать. Сначала перед прямой линией с Владимиром Путиным записали видеобращение к нему, а затем под это дело попытались надавить на девелопера, намекая на связи «на самом верху». Благо не на тех напали – компания на такую откровенную «разводку» не повелась.

К тому же всю нелепость обвинений в «разрушении» соседнего дома довольно быстро удалось доказать: Госстройнадзор провел расследование, и его специалисты уверенно заявили, что трещинам в доме уже очень много лет и никакого отношения к новому строительству они не имеют. Кстати, в случае с домом на выборгской улице все было ровно наоборот: там Госстройнадзор немедленно принял меры по замораживанию стройки, поскольку связь ее с повреждениями на соседнем здании была выявлена практически сразу.

Но грязные приемы, к сожалению, на этом не прекратились. Дошло даже до пранкерских звонков главе компании-застройщику якобы от вице-губернатора. Впрочем, и это результатов не дало: никакого компромата добыть не удалось, и даже запись разговора выкладывать в открытый доступ постеснялись. Якобы по этическим соображениям, но, скорее всего, попросту потому, что никакой пользы для себя они этим извлечь не смогли бы.

Какие же выводы можно сделать по результатам этой истории? Первое и самое очевидное: такие активисты сильно портят репутацию настоящих градозащитников. Тех, которые действительно борется за то, чтобы историческое наследие нашего прекрасного города сохранялось и сберегалось. Второе – методы «чёрного пиара», к сожалению, все еще работают. Очень многие наши сограждане не утруждают себя анализом даже самых очевидных фактов, а некоторые СМИ подбрасывают дровишек в костер, не заботясь об элементарном фактчекинге. Увы, для кого-то жареные «факты» главнее…

И третье – даже самые, казалось бы, здравые идеи по поддержанию диалога между властью и народом превращаются в оружие для нечистоплотных активистов. Так, получается, можно обратиться напрямую в верха – авось, в суматохе там не станут разбираться, кто прав, а кто – нет. И на этом, теоретически, тоже можно дополнительно заработать очки…