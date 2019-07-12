Пляжные фото звезд: Где летом 2019 года отдыхают Нагиев, Гузеева и Топольницкая

Лето - пора отпусков. И знаменитости тут не исключение. Как отдыхают Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева, Андрей Носков и другие представители шоу-бизнеса из Санкт-Петербурга, узнавала корреспондент «Комсомолки».

Банщикова в Геленджике

Анна Банщикова соединяет отдых с работой. Актриса сейчас снимается в главной роли 4-го и 5-го сезонов сериала «Ищейка». Вместе с ней в Геленджике находятся два сына Александр, Михаил и дочка Маша. Каждую свободную минуту Анна с детьми проводит на море.

banshikova_anna Выходной!!! Ловись рыбка большая и маленькая! #аннабанщикова #геленджик

Гузеева колесит по Европе

_larisa_guzeeva_ Под прикрытием большой белой женщины

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева за последние пару недель уже успела побывать в Италии и Германии. В данный момент вместе с мужем ресторатором Игорем Бухаровым она находится в Словакии, что совершенно не соотносится со слухами о разводе актрисы.

Нагиев катается на яхте

Пока Сергей Шнуров и Ольга Бузова покоряют «Форт Боярд» в Атлантическом океане, Дмитрий Нагиев выгуливает свою харизму на речке. Судя по видео, которое шоумен разместил в аккаунте соцсети, он сидит на белоснежной яхте. Правда, вид у него совсем не пляжный. Костюмчик министерский.

nagiev.universal Как главный редактор этого знаменитого ресурса: Какой никакой, а никакой. И зачем я родился с такой харизмой.

- Как главный редактор этого знаменитого ресурса: какой никакой, а никакой. И зачем я родился с такой харизмой, - написал артист в Instagram.

Носков путешествует по Сицилии

А вот звезда ситкома «Кто в доме хозяин?», а также картин «Укрощение строптивых» и «Дом на обочине» Андрей Носков отдыхает с семьей на Сицилии. Оттуда щедро делится кадрами и видео. Артист женат на родной сестре коллеги по цеху Марины Солопченко Анастасии. У пары двое детей 14-летний Тимофей и 9-летняя Глафира.

Невеста Козловского уехала в Португалию

Пока Данила Козловский занят съемками своего фильма о Чернобыле «Когда падали аисты», его невеста Ольга Зуева делится с подписчиками Instagram фото со скалистого морского побережья. Она в бикини и широкополой шляпе. Где и с кем она отдыхает, девушка не признается. Но бдительные фанаты уверены, что дело происходит в Португалии.

Довлатова в Крыму

Актриса, теле-радиоведущая и мать троих детей Алла Довлатова проводит отпуск в ялтинском санатории. Здесь все продумано для приятного отдыха и поднятия тонуса. Бассейны, тренажерные залы, оздоровительные процедуры и полный пансион. С детьми работают аниматоры. С собой в путешествие артистка взяла младшую дочь Сашу.

alla_dovlatova Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком... Желаю Вам любить и быть любимыми всю жизнь! #отпуск #отдых #отдыхсдетьми #дочкиматери #следуйзамной @sanatoriiforos #санаторийфорос #foroswellnessandpark #foroshall @august_van_der_walz

- Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком... Желаю Вам любить и быть любимыми всю жизнь, - написала Алла в Instagram.

Александрова вернулась в Подмосковье

В начале июля Марина Александрова с семьей провела неделю у моря.

- Каникулы! Официально! Это значит, что будильник забыт, живем инстинктами, танцы с детьми и мужем без расписания, море вместо утренних обливаний, игры вне конкуренции, а мороженое вне очереди. И еще много всяких бонусов.

mar_alexandrova Каникулы!!! Официально!!! Это значит, что будильник забыт, живём инстинктами, танцы с детьми и мужем без расписания, море вместо утренних обливаний, игры вне конкуренции, а мороженое вне очереди И еще много всяких бонусов))) А ваше любимое занятие на каникулах? #детство #счастливывместе

Сейчас отпуск продолжается в Подмосковье. В своем Instagram актриса показала фото 7-летнего Андрея и 4-летней Екатерины. Марина призналась, что с детьми любит играть в «карточки в лоб», отгадывать героев мультфильмов, знаменитых личностей. Самой ей в детстве нравились «Казаки-разбойники» и «Вышибало».

Топольницкая с мужем на Майорке

Звезда клипа группы «Ленинград» «Лабутены» Юлия Топольницкая отдыхала несколько дней на Майорке с мужем - резидентом Comedy Club Игорем Чеховым. Но в отличие от своей эпатажной героини, совсем не красилась.

- Когда я уезжаю на море, то вообще не беру с собой косметики! Мне кажется, на отдыхе все прекрасны, потому что обретают гармонию внутри себя!

juliatopolnitskaya Наверное месяца два назад @ilyana.erdneeva передала мне эстафету #glamourбезретуши #фотобезретуши я считаю,что этот челендж актуален всегда!когда я уезжаю на море,то вообще не беру с собой косметики!мне кажется на отдыхе все прекрасны,потому что обретают гармонию внутри себя!передаю эстафету @kuzenkinaaleksandra @polinaaug P.S кто был на Майорке поделитесь интересными местами

Пара отметила на курорте 10-летие совместной жизни.

- 10 лет ты терпишь меня. Спасибо за твою любовь, понимание и за каждый день смеха, который ты мне даришь, - написала Юлия в Instagram.