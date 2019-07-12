«Земляне» и Jeff Scott Soto спели Queen

На одной сцене под восторженные овации переполненного зала спели дуэтом легенда российской рок-сцены группа «Земляне» и мировая звезда из США Jeff Scott Soto.

Невероятный дуэт рок-вокалистов двух самых больших в мире континентов, Евразии и Америки, возник во время по-настоящему мощного концерта в Aurora Concert Hall. Jeff Scott Soto привез в Санкт-Петербург программу, состоящую из песен группы Queen и собственных композиций. И исполнял их столь зажигательно, что публика в зале встала со своих мест уже на первом кавере.

Восторг фанатов и просто меломанов усилился втрое, когда совершенно неожиданно на одной из песен Jeff Scott Soto вызвал на сцену нескольких участников группы «Земляне». Как оказалось, по вокальным возможностям наш Андрей Храмов (солист «Землян») совершенно легко был на равных с американцем. Кавер одного из хитов Queen в исполнении международного дуэта получился великолепным.

Как заметил один из почетных гостей фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга 2019», легенда отечественной музыки Юрий Антонов, присутствовавший на концерте Jeff Scott Soto, «Земляне» показали мировой уровень мастерства.

Джефф Скотт Сото – сегодня считается обладателем одного из лучших голосов «тяжелой» музыки: он свободно берет ноты в двух октавах, покоряя эмоциями и напором, страстной, а когда надо и грубоватой хрипотцой. Джефф - вокалист первых двух альбомов Ингви Мальмстина (Rising Force и Marching Out), участник групп Journey, Talisman и Axel Rudi Pell, настоящая американская рок-легенда.

Наших «Землян» Джефф Скотт Сото тепло представил публике на сцене, как своих друзей. За кулисами музыканты также много общались, на память Джефф сфотографировался в фирменной футболке «Землян», которую ему подарили.