«Задач на километры – денег на три сантиметра»: Петербург охватил дорожный ремонт

Петербург активно приступил к ежегодной летней русской забаве – ремонту дорог. Верхний слой асфальта «сдирают» и в центре, и в спальных районах: перекрыли набережную Кутузова и Дворцовую набережную, со всех сторон «обкопали» Кудрово, а на Петроградской стороне взялись за тротуары. На все про все остается два с половиной месяца.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

Ремонт тротуаров на Большом проспекте Петроградской стороны насторожил горожан уже во второй раз. Сначала градозащитников возмутило то, что старые гранитные плиты заменят новыми. Теперь народ заметил, что тротуары расширяют. Пешеходы обрадовались, автомобилисты взгрустнули. Но причин ни для того, ни для другого нет, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

На Большом проспекте П.С. перекладывают гранитные тротуары.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Тротуары никто не расширяет: просто водоналивными огородили просторную площадку для проведения работ и вырывают котлован, чтобы сделать небольшой заглубление. Это нормально, такова технология, – поясняет специалист. – Здесь перестелют гранит и поставят новые бортовые камни, но геометрия сохранится прежняя. Ведь иначе изменится пропускная способность проспекта.

Вообще, Петроградка – остров тротуарных контрастов: параллельно просторному Большому идет Чкаловский, на тротуарах которого едва могут разойтись два человека. Они стали еще теснее, когда пять лет назад на них установили ограждения.

Горожане заметили, что тротуары будто расширяются. Но специалисты уверяют: это не так.Фото: Артем КИЛЬКИН

По закону, ширина автомобильной полосы, в зависимости от категории улицы, должна быть от 3,75 метра (для дорог в четыре полосы и более) и до трех метров (для двухполосных). Ширина пешеходной части тротуара варьируется от четырех с половиной метров (на магистралях непрерывного движения) до 75 сантиметров (для второстепенных проездов).

– Петербург – город-музей-памятник, где огромное количество магистралей и улиц – это объекты культурного наследия. Все, что касается изменения геометрии и планировки уличной сети в центре, надо согласовывать с Комитетом по охране памятников, – объясняет Попов. – А согласования эти идут крайне тяжело. Не случайно у Исаакиевского две светофорные колонки стоят прямо на проезжей части, огороженные водоналивными: их просто не разрешают поставить в гранитный тротуар собора. Нормативы отдельно – историческая сущность города отдельно.

НЕВСКИЙ ЗА ЗАБОРОМ

Самая историческая улица города – Невский проспект – с начала года пережила несколько страшных аварий с пешеходами. Лихачи неслись по тротуарам и влетали в автобусные остановки. В Смольном заговорили об установке на проспекте ограждения.

Идея вызвала противоречивые отклики, но большинство петербуржцев против: во-первых, Невский – часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО; во-вторых, унылые заборы могут попросту изуродовать главную туристическую улицу города. Кандидат в губернаторы Надежда Тихонова уже попросила объяснений в Смольном.

На отремотированном Невском думают установить ограждения.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Вопрос ограждений на Невском обсуждается не первый год, даже архитектурные решения стилизованных решеток разрабатывали. Но на сегодня ни к чему не пришли, – отмечает эксперт. – К тому же, по ГОСТу, ограждения ставят у перекрестков (по 50 метров в каждую сторону) и на прямых участках, где были аварии с пешеходами-нарушителями. Но такие ограждения едва ли защитят пешеходов от автомобилей.

Кстати, есть интересное решение, которое бы и тротуары от лихачей защитило, и вид Невского не испортило: высоту бортовых камней можно увеличить до 35-40 сантиметров. Но согласований оно не отменяет.

40 ДНЕЙ НА ПРОЦЕДУРКИ

Дорожные работы вовсю развернулись на кольцевой и ЗСД. А вот на городских улицах масштабные раскопки только начались. Самый заметный ремонт 11 июля охватил набережную Кутузова и Дворцовую набережную. Он уже превратил центр в одну большую пробку.

Набережная Кутузова закрыта от Фонтанки до Литейного моста, Дворцовая – от Троицкого до Фонтанки. Ограничен проезд по Лебяжьей канавке в районе дома №1 по Миллионной: там стоит строительный городок. Завтра, 13 июля, ограничат проезд по Каменноостровскому у Петровской набережной.

Самый заметный ремонт 11 июля охватил набережную Кутузова и Дворцовую набережную.Фото: Яндекс.Карты

Мало того, с 13 числа закрывается Троицкий мост и Суворовская площадь. Вместе с переправой закроется и трамвайное движение. Открыть и набережные, и мост обещают к 15 июля.

– Но в целом с ремонтом в этом году припозднились, – добавляет Попов. – Причина не в самом городе, а в поступлении в бюджет денег: они приходят далеко не 1 января. А, прежде чем приступит к ремонту, нужно провести конкурс, выбрать подрядчика, заключить с ним договор. Итого 40 дней просто на процедурки.

Чинить вовсю в центре не дают не только автомобилисты, но и памятники.Фото: Олег ЗОЛОТО

На последнем заседании в Смольном глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин сказал, что, чтобы привести дороги в норму, как поручил президент, на ремонт нужно в два раза больше денег – не пять, а 11-13 миллиардов в год. Только тогда к 2024 году город успеет довести процент нормативных улиц и проспектов с 64 до 85.

– Мы нарезали себе задач на километры, а денег выделяем на три сантиметра, – соглашается с ним Дмитрий Попов. – А ведь привести дороги в порядок – это полдела: их нужно еще и поддерживать в нормальном состоянии. А то в 2024-ом доложим, что у нас все хорошо, а в 2025-ом все развалится. При маленьких вложениях ждать масштабных качественных результатов бесполезно.

ПЛАН НА 2019 ГОД

Ремонт дорог:

128 адресов в программе на 2019 год;

за 5 000 000 000 руб. починят 131,34 км дорог;

работы охватят 1 900,4 тыс. кв. м проезжей части и 497,15 тыс. кв. м тротуаров.

Ремонт мостов:

всего в 2019-2021 годах починят 88 мостов, путепроводов, автомобильных тоннелей, участков набережных, в том числе:

– на Володарском мосту в 2019-2020 гг. доделают гидропривод подъема-опускания крыла разводного пролета, отремонтируют и покрасят элементы разводного пролета;

– на Благовещенском заменят покрытия проезжей части;

– на Троицком поменяют автоматизированную систему контроля разводки;

– на Гренадерском поменяют кабель электроснабжения;

– на мосту Александра Невского в 2019-2020-ом установят новую систему мониторинга строительных конструкций;

– Литейному покрасят перила, поставят новую систему контроля разводки, доработают гидропривод и заменят покрытие проезжей части, работы намечены на 2019 и 2021 годы;

капитальный ремонт закончится еще на 33 объектах, начнется и продолжится – на 19.

Разметка:

рисовать термопластиком, спрей-пластиком, холодным пластиком и краской будут на 1 531 адресе;

новой разметкой покроют 775 333,95 кв. м;

еще 43 358,2 очистят от старой разметки;

на работы потратят 768 301 100 руб.

Светофоры:

организуют 32 новых светофорных объекта;

еще 14 модернизируют;

на это потратят 195 392 000 руб.

«Аксессуары»:

в 2019-2021 годах на дорогах установят 196 новых искусственных неровностей и знаков;

поставят 89 новых светофоров;

обустроят 42 нерегулируемых пешеходных перехода;

поставят звуковое оборудование на 928 адресах.

А что еще?

– проложат 59,9 км велодорожек, из них 23,6 км начнут и сдадут в 2019-ом;

– на 4 адресах заработает автоматизированная система управления движением, на нее потратят 50 000 000 руб.;

– на новые остановки общественного транспорта потратят 150 000 000 руб.

РЕМОНТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

ул. Ломоносова (Парголово) у д. 62-64 – с 19 по 20 июля.

Фабричная ул. (Парголово, Михайловка) от Каменного пр. до д. 16 по Фабричной ул. – 15 и 16 июля.

Каменный пр. (Парголово, Михайловка) от Кемеровской ул. до д. 38 по Каменному пр. – 17 и 18 июля.

РЕМОНТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Московское ш. (Шушары) от Курьерского пр-да до 3-го Бадаевского пр-да – с 13 июля по 1 августа, кроме времени с 14:00 вс до 12:00 пн.

Большой пр. П.С., нечетная сторона от Каменноостровского пр. до Стрельнинской ул., включая перекрестки, (ремонт тротуаров) – с 22 июля по 11 августа.

Большой пр. П.С., нечетная сторона от Стрельнинской до ул. Блохина, включая перекрестки, (ремонт тротуаров) – с 12 по 31 августа.

Путиловская наб. – с 17 июля по 7 августа.

Пеньковский мост (Кронштадт) – с 21 августа по 30 сентября.