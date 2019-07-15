«Уничтожают петербургскую интеллигенцию»: Школьного учителя и ее мужа-ветеринара за варку и продажу амфетамина приговорили к 33 годам колонии

Невероятная история «русского Уолтера Уайта» закончилась для школьного учителя физики и ее мужа-ветеринара далеко не хэппи-эндом. К счастью, в отличие от сериала «Во все тяжкие», с которой сравнивают уголовное дело петербуржцев, главные герои этой криминальной драмы не имеют смертельных болезней. 35-летний Антон и 31-летняя Олеся Семеновы (имена изменены – прим.ред.) поженились в январе 2018 года. Денег на свою квартиру у молодоженов не было, поэтому пара ютилась в квартире родителей. Антон был потомственным ветеринаром. Мечтал о своем бизнесе. Врач создал специальный протез для животных, который должен был спасти тысячи кошек и собак. Но денег на старт своего проекта у него не было.

«ПРОДАВАЛ ЛЕКАРСТВО ОТ НАРКОТИКОВ»

Олеся, как и муж, пришла в свою профессию по стопам родителей. Отец девушки – морской офицер, капитан 1 ранга, преподаватель престижного военного вуза. Мама - тоже педагог университета, обучает студентов истории. С детства девушка мечтала преподавать в школе. Мать девушки рассказывала «КП», что дочку зубрила учебники днями и ночами. Сама о себе Олеся писала: «Амбициозный молодой специалист - учитель физики и астрономии из Санкт-Петербурга. Занимаюсь подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ по физике. Астрономию преподаю, пока только во внеурочной деятельности». И счастье ей улыбнулось. Она устроилась в школу учителем физики. Дети были от нее без ума. Правда, долго проработать она не смогла. Оперативники задержали Семенову прямо в школе.

Своего дома у супругов не былоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В свободное от работы время супруги, как оказалось, промышляли продажей некоего вещества. В следствии уверены, что Олеся с Антоном в своей лаборатории в Выборгском районе варили амфетамин. После чего продавали его крупными партиями. За производство отвечал глава семейства. У него, по словам силовиков, были специальные познания в области химии. Ну а супруга отвечала за подборку клиентов. Искала среди своих давних знакомых по двору. Правда, сами Семеновы версию с наркотиками отрицают. После задержания Антон прислал на почту «КП-Петербург» письмо-исповедь, в котором опроверг все обвинения в наркотиках.

«Данное письмо не является опровержением вашей статьи или моим признанием, в нем я хочу рассказать правду. Я со своей женой занимался мошенничеством по отношению к торговцам наркотиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Я просто их обманывал, продавая имитацию амфетамина. Для этого я изучил процесс изготовление наркотика, чтобы знать, как он выглядит, какой у него цвет и запах. Чтобы при продаже я мог запудрить мозги покупателю. Но я никогда не продавал сам амфетамин».

Обвиняемый написал в редакцию "Комсомолки" письмо из СИЗО. Фото: КП-Петербург

Антон в своем письме заявил, что подделывал наркотики и вместа амфетамина продавал лекарство. По его словам, он якобы смешивал три компонента: кофеин, который взбадривал и имитировал воздействие психотропа, витамины и таблетки «пирацетам». Это вещество применяют в наркологии и невролгии. Препарат улучшает обменные процессы мозг, улучшает внимание и память.

- Мы с Олесей находили молодых людей, которые были связаны с продажей наркотиков, - поясняет Антон. – Я всегда говорил жене, что эти люди не пойдут жаловаться в полицию. Я продавал имитацию с радостью, потому что знал, что этих дилеров ждут побои за то, что они продали ненастоящие наркотики своим клиентам.

«ПРОДАЛИ БОЛЬШЕ КИЛОГРАММА АМФЕТАМИНА»

По версии самих обвиняемых, наркотические вещества в их лекарства якобы подкинули. Тем не менее, суд, исследовав материал дела, встал на сторону следствия.

- Суд установил, что Антонов, обладая специальными познаниями в области химии, совместно с Антоновой создали ОПГ по производству амфетамина для его дальнейшей продажи, - поясняют в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Фигурант производил амфетамин по предварительным заказам, а Антонова подыскивала заказчиков и занималась передачей психотропного вещества. На территории Выборгского района Ленинградской области была оборудована химическая лаборатория, а распространение произведенного продукта осуществлялось в Петербурге.

Учительница с детства увлекалась физикойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Суд установил, что всего супруги продали не меньше 1,2 килограмма психотропного вещества. При этом саму учительницу физики также обвинили в продаже гашиша.

- Каравайчик пояснил суду, что изготавливал не амфетамин, а лекарственную смесь, обманывая покупателей, - поясняют в суде. - Грибовская вину не признала, пояснила, что психотропные вещества в лекарственные препараты подкинули. Перед оглашением приговора один из слушателей выразил мнение: «Дело полностью сфабриковано, суд уничтожает питерскую интеллигенцию».

В итоге «петербургскую интеллигенцию» признали виновной в производстве и продаже наркотиков. Ветеринара суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима, а его жену к 16 годам колонии общего режима.

Ученики об учителе физики отзываются только положительноФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родители же осужденных отказываются верить в их вину. Мама учительницы физики считает, что дочь с мужем подставили.

- Агенты силовиков заказали ему килограмм амфетамина, - пояснила мать Ирины. - Говорят, что он делал его у себя дома. Но у них маленькая кухонька, соседи рядом – сделать наркотик в таких условиях невозможно. К тому же у него ни нужных компонентов не было, ни опыта. В итоге продал то, что получилось, и это не был амфетамин. А его выставляют прожженным дельцом. Он просто решил заработать денег, я предполагаю, для производства своих протезов для животных и людей. Он ведь даже эксперименты проводил, успешно вживляя свое изобретение. Это были лапы. Животное начинало ходить. Вот такая вот нелепость и такой кошмар.

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