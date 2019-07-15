Wizz Air запускает из Пулково дешевые прямые рейсы в Лондон

Европейский низкобюджетный авиаперевозчик Wizz Air UK с 1 октября 2019 года откроет регу- лярные рейсы между Петербургом и Лондоном (Великобритания). Причем билет в одну сторону вполне доступен по цене - 29,99 евро (около 2 тысяч рублей), включая все налоги.

Перелеты из Пулково в Лутон будут выполняться ежедневно. - Уверен, что новые регулярные рейсы Wizz Air UK Санкт-Петербург - Лондон будут пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников, - отметил коммерческий директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин.

Это уже второе направление Wizz Air из Пе- тербурга после Будапешта. Компания планирует и дальше развивать маршрутные сети. - Наше авиасообщение Санкт-Петербург - Лон- дон будет стимулировать туризм и бизнес-отно- шения между двумя странами. Мы благодарны венгерскому правительству и российским вла- стям за поддержку, проявленную в процессе заявки маршрута, и с нетерпением ждем пасса- жиров на борту наших авиалайнеров, - отметила директор по маркетингу и коммуникациям Wizz Air Тамара Валуа.