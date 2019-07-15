Председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров: «Нам важна финансовая стабильность»

Беседа с Константином Бобровым затянулась на пару часов, но мы выбрали для вас самые интересные моменты

О стратегии

Мы придерживаемся сбалансированной стратегии. Банк присутствует в большинстве сегментов, и имеет определенные фокусы, по которым мы предполагаем опережающий рост, в первую очередь, это розничный сегмент, а также малый и средний бизнес.

Сегодня банк обладает запасом капитала и ликвидности, чтобы в случае стрессового сценария развития экономики оставаться устойчивым. Для нас важно, чтобы та модель, которую мы используем, была стабильной, и у нас есть под это все ресурсы.

О рейтинге

За последние годы международные рейтинговые агентства неоднократно подтверждали или повышали наши рейтинги. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении, и что работа, которую мы проводим, была результативной и эффективной. Об этом говорят и показатели банка. Мы конкурируем со всеми участниками рынка, а рейтинг в этом процессе – вооружение. Думаю, что через год-полтора мы выйдем на наши целевые показатели по рейтингам.

Фото предоставлено Банком УРАЛСИБ.

Об отношениях с клиентами

Мы стремимся развивать долгосрочные отношения с клиентами, чтобы клиенты к нам возвращались снова и снова. Мы более активно кредитуем малый и средний бизнес, но при этом развиваем и транзакционную, внешнеэкономическую деятельность, заходим на гарантийный рынок. Нам важно попадать в потребности клиента, но при этом мы внимательно следим за рисками – большой их объем для нас неприемлем. Впрочем, как и для других банков.

О перспективах ипотеки

С тем, что время ипотеки уходит, и объемы ипотечного кредитования будут сокращаться, я бы не согласился. Темпы роста ипотеки снизились в связи с ростом процентных ставок в прошлом году, но сейчас мы снова наблюдаем тренд на понижение, а это способствует росту спроса. Думаю, в ближайшем будущем мы увидим оживление в ипотечном сегменте. Например, в нашем банке темпы по ипотеке уже значительно выше, чем были в 2018 году.

Другое дело, что сейчас этот вид кредитования требует очень внимательного подхода. Центральный банк все больше смотрит за соотношением возможности контрагентов оплачивать риск по ипотеке с низким взносом.

Фото предоставлено Банком УРАЛСИБ.

О технологических ресурсах

У нас хватает технологических ресурсов, чтобы быть на одном уровне с основными участниками рынка. Мы не ставим перед собой цели добиться рекордов в этом направлении, главное, иметь силы и возможности для того, чтобы оставаться устойчивыми. Тут есть один важный нюанс: чтобы технологии были эффективны, ими нужно грамотно управлять. А для этого нужны хорошие специалисты, которых найти сегодня не так-то просто. Рецепт один: быть привлекательным работодателем.

О цифровизации

Мы давно поддались цифре, этот тренд невозможно игнорировать, потому что только так можно прийти к оптимизации издержек. Многие функции уже автоматизированы, а услуги – цифровизированы. Цифровизация - шаг к тому, чтобы дальше автоматизировать процесс. Диджитализация - это еще и возможность в будущем, используя данные, принимать решения, ускорять процесс.

Фото предоставлено Банком УРАЛСИБ.

Об отделениях банка

У нас нет цели уменьшить количество отделений. Делать это надо тогда, когда они перестают наполняться бизнесом. Сейчас у нас около 280 отделений и в ближайшее время их количество сильно не изменится. Неэффективные офисы мы уже убрали на этапе сокращения издержек в 2015-2016 годах, а те, что остались – выполняют свои функции. Чаще всего банки сокращают свои офисы в крупных городах, где больше запрос на онлайн-услуги. В регионах, а мы широко представлены в регионах, остается запрос на живое общение, поэтому там мы работаем в другом направлении - повышаем качество обслуживания.

Об идеальном банке

На вопрос, каким должен быть идеальный банк, я бы ответил так: нужно делать простое хорошо. Хорошо, это когда ты не задумываешься, что у тебя на пути возникнут трудности и проблемы. Мне кажется, все основные сервисы, которые востребованы у клиента, должны быть качественными, удобными, простыми в использовании. Сегодня клиент выбирает банк не из-за того, что ставка по кредиту в нем на полпроцента ниже, а курс конвертации на несколько копеек меньше. Для человека важно, чтобы банк в целом его устраивал. Тогда клиент приходит еще и еще раз – это и приводит к длительным отношениям. Я стараюсь сделать все, чтоб это случилось.