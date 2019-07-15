«Доставим груз в любую точку мира»: Петербургская транспортная компания «Модуль» победила в конкурсе «Экспортер года-2019»

Четыре года назад в нашей стране был создан «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Государственный институт поддержки, входящий сегодня в группу ВЭБ.РФ, помогает региональным предприятиям заявить о себе на международной арене. В арсенале компании десятки эффективных методик и программ, благодаря которым они расширяют границы для российских бизнесменов.

Одним из их эффективных инструментов является премия «Экспортер года». Участвуют в состязании как представители малого бизнеса, так и крупные фирмы. Для предприятий открыто десять номинаций. Лучших выбирают в сферах промышленности, аграрного хозяйства, услуг, высоких технологий. Особое внимание уделяют новичкам. Для них создана номинация «Прорыв года», а гиганты соревнуются в категории «Новая география».

- В конкурсе «Экспортер года» мы отмечаем компании, которые нашли в себе силы, энергию, таланты и амбиции идти на внешние рынки, предлагать свою продукцию, продвигать себя, свои идеи, продвигать нашу страну, - рассказывает о проекте генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев. - Очень важно, что премия разнообразна как по номинациям, так и по региональному представительству. Мы рады, что Правительство Российской Федерации решило поддержать такой премией экспортеров, это действительно мощный шаг по популяризации экспорта и заслуженное признание успехов экспортеров в работе на внешних рынках.

Конкурс проводится в два этапа: на уровне регионов и округов, а потом - на федеральном. Первые итоги в 2019 году подвели в Южном федеральном округе. В апреле в Ялте наградили победителей. Следующим стал Петербург. Лучших экспортеров Северо-Запада чествовали на Петербургском экономическом форуме. В числе тех, кто заслужил почетное звание – транспортно-экспедиторская компания «Модуль».

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС И КОНКУРЕНТНЫЕ СТАВКИ

Организация пришла на рынок больше четверти века назад и за это время завоевала доверие партнеров на всех континентах. Грузы компании летят, плывут, несутся по автомагистралям и железнодорожным путям в разные уголки мира. Отвечают за их сохранность и оперативную доставку более 2000 высококвалифицированных специалистов. Но начиналось все с малого.

- Компания основана в 1992 году. Тогда она состояла из трех человек. Мы сразу начали свою деятельность с предложения услуг транспортной перевозки российских экспортеров, - рассказал коммерческий директор компании «Модуль» Владимир Гай. – Время было сложное. Начали мы с малого: доставки одного-двух контейнеров для небольших иностранных или российских заказчиков, которые покупали или продавали промышленное оборудование или сырье за рубеж.

Услуга оказалась востребованной. При этом на рынке не хватало сильных игроков, способных заменить исчезнувшие из-за распада СССР крупные государственные транспортные компании.

- Мы быстро поняли, что необходимо развиваться: принимать в штат новых сотрудников, строить собственные складские комплексы, приобретать автотранспорт и железнодорожный подвижной состав. С тех пор мы трудимся в этом направлении. Стараемся предоставить клиентам не только качественный сервис, который базируется на наших знаниях и опыте, но и конкурентные ставки.

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

К 2019 году компания открыла пять терминалов и девять представительств по России. В их автопарке более 150 грузовых машин и 2,5 тысяч фитинговых платформ для железнодорожных перевозок. Каждый месяц отгружается более 30 тысяч морских контейнеров и двухсот поездов. По словам Владимира Гая, именно это дает им весомое преимущество перед конкурентами.

- Мы работаем по всему миру. Нет такой страны, куда бы не отправляли и откуда бы не получали груз, - объясняет Гай. – Мы всегда выбираем самый оптимальный вариант перевозки, которая удовлетворяет все требования экспортера. Как ни странно, часто скорость доставки не является для клиента главным фактором. Стоимость перевозки, своевременность и правильность оформления документов, а также сохранность груза для российского экспортера могут значить гораздо больше.

Появление Российского экспортного центра Владимир Гай называет необходимой мерой для развития экспорта страны. По опыту прошлых лет руководство знает, что часто предприниматели нуждаются в поддержке и помощи в продвижении на внешние рынки.

- Когда мы начинали работу, не было таких организаций, как Российский экспортный центр, - вспоминает Владимир Гай. - Мы сами консультировали клиентов. Рассказывали, как правильно продавать продукцию, заполнять документы, успешно конкурировать в своей сфере.

Сейчас эти и многие другие функции на себя взял РЭЦ. «Модуль» активно сотрудничает с организацией, проводит совместные акции и обсуждает различные проекты.

- В сегодняшней обстановке, когда экспорт является важной составляющей развития экономики, данная структура необходима, - считает Владимир Гай. - Она позволяет усилить позиции российских компаний на мировом рынке.

Один из инструментов, который способствует развитию – премия «Экспортер года». Ее уникальность в том, что она охватывает все возможные сферы, привлекая малый и средний бизнес.

- Эта премия первая, настроенная на поощрение экспортеров России, - рассказывает Владимир Гай. – РЭЦ объединяет в своем списке организации самой разной направленности и деятельности. Но все они имеют общий подход в представлении России на мировых рынках.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Бизнес Северо-Запада заинтересован в возможностях Российского экспортного центра»

Сергей СОЛОМИН, руководитель территориального управления по Северо-Западному федеральному округу АО «Российский экспортный центр:

- Каждый экспортер может получить от Российского экспортного центра как финансовую, так и нефинансовую поддержку. Цикл экспортного проекта разделен на определенные этапы, связанные с особенностями его реализации. И для каждого из этапов у нас есть перечень услуг, которыми могут воспользоваться экспортеры. Малый и средний бизнес на Северо-Западе чрезвычайно заинтересован в тех возможностях. К нефинансовой помощи относится поиск партнеров, потенциальных рынков, их оценка, аналитика и консультирование по вопросам сертификации, логистики, таможенного регулирования и так далее. Также бизнес может рассчитывать на содействие в финансовом сопровождении экспортной сделки. Это линейка продуктов Росэксимбанка, которая позволяет закрыть полный спектр потребностей в области финансирования экспортных операций, среди них гарантийная поддержка, предэкспортное и постэкспортное кредитование. И страховой инструментарий АО «ЭКСАР», например, защита российских экспортеров (и их кредиторов) от риска неплатежа со стороны иностранного покупателя.

Сейчас мы разрабатываем «коробочные» или типовые продукты, которые не требуют долгого анализа заемщика и позволят проще и быстрее получить финансовую поддержку.