Ежегодный музыкальный фестиваль «Петербург live» состоялся на Дворцовой площади

Фестиваль «Петербург live» вновь объединил любителей музыки под открытым небом в самом сердце Северной столицы! Четырехчасовой фестиваль собрал на одной площадке известных исполнителей страны. Хэдлайнером фестиваля стала всеобщая любимица — Пелагея. Совместно с певицей в этот день на Дворцовой площади выступили самые яркие коллективы: Zdob si Zdub, Zventa Sventana, Марина Капуро, «После 11» и «Ива Нова».

Зрители увидели прекрасное шоу, над созданием которого работала команда из лучших специалистов Петербурга. На Дворцовой площади была возведена 50-метрова ясцена, а специально установленные экраны не только обеспечили полную видимость происходящего на сцене для каждого, но и сделали музыкантов ближе к зрителям.

Ведущим фестиваля «Петербург live» стал Александр Малич, который поддерживал удивительную атмосферу мероприятия и заряжал зрителей энергией на протяжении всего вечера. Открывала фестиваль группа «Ива Нова»,моментально заворожившая публику сочетанием славянских мотивов и рокового напора, танцевальных техно-ритмов и необычных звуковых эффектов. Эту волшебную энергию подхватили многоголосным пением «После 11», Марина Капуро с «хрустальным» голосом, Zventa Sventana, творящие музыку на стыке рока и инди-попа. А группа Zdob si Zdub добавила драйва роковых гитар и зажигательного балканского бита.

Жемчужиной этого летнего вечера стала Пелагея – знаменитая российская певица с уникальным голосом, без которой сложно уже представить современную музыкальную сцену. Каждая песня Пелагеи вызывала невероятный шквал аплодисментов у гостей Дворцовой площади. Приятным сюрпризом для всех зрителей стали выступления певицы с другими гостями фестиваля. Вместе с Пелагеей спели: участница шоу «Голос. Дети» Вероника Сыромля, Тина Кузнецова и группа «После 11». Казалось, люди стали единым целым под музыку, которая такая родная и своя. Пелагея призналась со сцены, что так не хочет, чтобы этот день заканчивался, – и это чувство было близко каждому.

Зрители «Петербург live» не скрывали радости и своих самых искренних эмоций, даря их не только всем собравшимся на Дворцовой площади, но и своим друзьям и близким в социальных сетях.

Вместе с Пелагеей в этот вечер пели: участница шоу «Голос. Дети» Вероника Сыромля, Тина Кузнецова и группа «После 11».

Провели чудесный вечер на Дворцовой! Сбылась мечта: увидели вживую волшебную Пелагею и драйвовых Здоб ши Здуб. Петербург – лучший город с лучшими фестивалями. Спасибо всем! Эмоций и позитива хватит до следующего фестиваля Петербург live.

Пришли всей семьей послушать Пелагею, Zdob si Zdub и Zventa Sventana. Натанцевались и наулыбались. Эмоций море! А какие невероятные После 11 и Ива Нова!! Мы теперь всей семьей будем слушать эти песни и вспоминать о чудесном вечере. Как же хорошо, что в городе есть такие фестивали и бесплатные!!

Фестиваль «Петербург live» состоялся при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и привлек в этот удивительный день на Дворцовую площадь более 20 000 человек. Фестиваль только прошел, а мы уже с нетерпением ждем его в следующем году.