2019-07-16T17:18:30+03:00
Общество

На проезде новому участку М-11 можно сэкономить до 20%

Официально открыт для движения участок с 97-го по 149-й километр федеральной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Ольга КУПОРОВА
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На проезде новому участку М-11 можно сэкономить до 20%. Фото: «Автодор-Платные Дороги»На проезде новому участку М-11 можно сэкономить до 20%. Фото: «Автодор-Платные Дороги»
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С начала июля текущего года открыт для движения участок с 97-го по 149-й километр федеральной трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Участок от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия» на 143-м километре. Благодаря ему теперь открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от Московской кольцевой автодороги до Твери, а 135 километров скоростной дороги можно будет преодолеть чуть более чем за час.

На проезде новому участку М-11 можно сэкономить до 20%. Фото: «Автодор-Платные Дороги»

На проезде новому участку М-11 можно сэкономить до 20%. Фото: «Автодор-Платные Дороги»

- Новая дорога - большой труд огромного количества людей − проектировщиков, строителей, управленцев, - сказал во время официальной церемонии министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. - И сегодня мы имеем возможность проехать по этой замечательной трассе, которая позволяет обеспечивать не только транзитные потоки между нашими городами, но и связывает столицы субъектов страны, крупнейшие городские агломерации.

Это совершенно новая четырехполосная дорога, которая отвечает современным требованиям безопасности - установлены разделяющие встречные направления ограждением и освещение, разрешенная скорость - 110 километров в час, впоследствии ее увеличат до 130. Она оснащена автоматизированной системой управления дорожным движением, а экипажи аварийных комиссаров готовы круглосуточно прийти на помощь автомобилистам, попавшим в нештатную ситуацию. И что очень важно - дорога позволит обойти стороной череду населенных пунктов, расположенных вдоль федеральной трассы М-10, и существенно разгрузит «старую ленинградку».

Стоимость проезда по участку зависит от времени суток, габаритов автомобиля и способа оплаты. Так, у автомобилистов, использующих транспондер T-pass, есть возможность сэкономить на проезде от 20 процентов.

На проезде новому участку М-11 можно сэкономить до 20%. Фото: «Автодор-Платные Дороги»

На проезде новому участку М-11 можно сэкономить до 20%. Фото: «Автодор-Платные Дороги»

В частности, стоимость проезда по всему 52-километровому участку в дневное время на легковом автомобиле при оплате наличными или банковской картой составит 130 рублей, по транспондеру T-pass – 104 рубля. Если проехать по М-11 только до трассы на Козлово (124-ый км), чтобы съехать в Завидово, Мокшино или Конаково, то стоимость составит 70 рублей, с транспондером T-pass – 56 рублей. Получается, примерно два рубля за километр. Ночной тариф – с часу ночи до 06:00 – составит соответственно 90 и 50 рублей. Стоит отметить, что для тех, кто нечасто пользуется платными дорогами, транспондер T-pass можно брать в аренду в офисах продаж всего за 2 рубля в день и сдавать в конце пути.

- Для сквозного проезда от Москвы до Твери через три действующих платных участка (от 15-го до 149-го км) достаточно только дважды пересечь ПВП – на въезде и на выезде, общая оплата списывается единожды при выезде, - пояснили в «Автодор – Платные Дороги». – Напоминаем, что если вы используете для оплаты проезда транспондер T-pass, в личном кабинете должна быть подключена функция интероперабельности. Полные таблицы тарифов, вся информация о скидках и программе лояльности – на сайте avtodor-tr.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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