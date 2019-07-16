2019-07-16T12:10:27+03:00
Общество

Внимание, Петербург: 9-летней девочке срочно нужен донор

Спасти Полину может только трансплантация костного моза
Степан СТЕПАНОВ
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Полине 9 лет. Она ждет нашей помощи.Полине 9 лет. Она ждет нашей помощи.
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Полине 9 лет. Она первая, кто встречает волонтеров у дверей детского отделения ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». И последняя, кто прощается с нами, провожая до лифта и робко интересуясь, когда мы приедем к ней снова.

Вот уже 5 лет девочка борется с тяжелой болезнью – ее организм не вырабатывает необходимые для жизни элементы крови в нужном количестве. Из-за этого ребенок просто угасает, а спасти ее может только трансплантация костного мозга. Но до сих пор донора для Полины найти не удалось: ни один из ее родных не подошел по генотипу, нет для нее генетического близнеца ини в Российском национальном регистре доноров костного мозга, и ни за границей!

Родные девочки срочно ищут человека, который мог бы подарить ей шанс на жизнь. Ведь где-то на земле наверняка есть тот самый «близнец» Полины! А вдруг это именно вы?

- Сегодня любой человек может помочь малышке, - говорят волонтеры. – Вступите в регистр доноров костного мозга! Сделать это просто: достаточно бесплатно сдать кровь из вены «для типирования» в любой лаборатории «Инвитро». Все данные потенциальных доноров попадут в общую базу, и как только чей-то генотип подойдет Полине, врачи это заметят.

Сдать кровь на типирование можно в любом населенном пункте. Если же вы находитесь в Санкт-Петербурге, присоединяйтесь к акции «Донор для Полины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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