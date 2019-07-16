На воде и в воздухе: в Петербурге начались репетиции к главному военно-морскому параду

43 боевых корабля и 41 воздушное судно примут участие в Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля. Военные уже приступили к репетициям, как на воде, так и в воздухе – первые состоялись рано утром 16 июля.

- Парадная группа авиации пролетела над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади, - рассказали "КП" - Петербург" в пресс-службе ЗВО. - В тренировке приняли участие самолеты и вертолеты от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

Среди участников смотра, в том числе, крылатые машины, которые участвовали в параде ко Дню Победы – например, вертолеты Ми-8, самолеты-разведчики – Су-24, и другие истребители-перехватчики МиГи. А еще авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-амфибия Бе-200 и многие другие.

Боевые корабли, в свою очередь, прошли по Неве ночью. Около десятка судов проследовали друг за другом под Благовещенским, Дворцовым, Троицким и Литейным мостами.

Отметим, пока что в репетиции участвуют корабли, которые базируются в Кронштадте. Но участники с других флотов уже начали прибывать. Так, на прошлой неделе в Финский залив уже зашла дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877. Она приписана к Северному флоту.

Напомним, возглавит парад в этом году воссозданный линейный 54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава». Он уже пришвартовался на Английской набережной, но в репетициях участия не принимает. В ночь с 16 на 17 июля корабль перешвартуют в другое место – напротив Эрмитажа.

В 2019 года возглавит парад воссозданный линейный 54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава».Фото: Артем КИЛЬКИН

ОБЪЕЗЖАЕМ!

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада пройдет 25 июля. До этого будет еще одна совместная тренировка морской авиации и парадного строя кораблей – 21 июля, а также раздельная тренировка – 19 июля.

Из-за этого, а также из-за подготовки к празднику в центре города будет ограничено движение транспорта и изменен график разводки мостов.

Так, 17, 19, 20, 22 и 29 июля будет закрыт проезд:

- с 05.00 до 06.15 - по Благовещенскому мосту.

- с 04.55 до 06.15 – по Дворцовому мосту.

- с 04.50 до 06.15 - по Троицкому мосту.

- С 04.45 до 06.15 - по Литейному мосту;

16 и 19 июля с 19.30 до 22.00 перекроют проезды по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, а также по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста.

Кроме того, в ночь на 17, 19, 20, 22, 26 и 29 июля разводка Литейного и Троицкого, а также вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до шести часов утра.

21 и 25 июля эти же четыре моста разведут днем - с 11.00 до 12:15. Они же будут разведены и во время самого парада 28 июля – с 10.30 до 12.15.