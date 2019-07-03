Мумий Тролль, Монеточка и Little Big на Финском заливе

6 и 7 июля в Санкт-Петербурге пройдет музыкальный фестиваль Tinkoff STEREOLETO. В этом году - совершенно летний - восемнадцатый. Новое место, традиционный формат: мощные хэдлайнеры, именитые зарубежные и отечественные исполнители и новые имена, которые многим откроются именно благодаря фестивалю.

Здесь пройдет эксклюзивный концерт восходящей скандинавской звезды Aurora, хедлайнером первого дня станет живая легенда русского рока - группа Мумий Тролль, целую сцену займут питерские андеграундные герои, а в зонах #stereofood, #stereomarket и #stereofun друзья и партнеры фестиваля предложат разнообразную кухню, развлечения для всей семьи и товары от локальных дизайнеров и мастеров.

Ко всем прочим плюсам фестиваля в этом году добавляется потрясающий вид на Финский залив и Вантовый мост.

Музыка

Новое пространство фестиваля вмещает целых пять музыкальных сцен – Главная, Re:Store Digital Jungle, Гавань Анлимсити, Причал Голицынъ и андеграундная Ionoteka Stage by Flash Up. Площадь у Главной сцены - 6000 квадратных метров, что в полтора раза больше, чем было на Елагином острове и в два по сравнению с Artplay в прошлом году. Всего на пяти сценах выступят 66 музыкантов и коллективов, 24 из них - выходцы отечественного андеграунда.

Главная сцена. В первый день здесь выступят – Dizzy Dutch Duck, Монеточка, Kito Jempere Band и хедлайнер - Мумий Тролль. Во второй – Kenako, Optimystica Orchestra, Аффинаж, Little Big и нежный гигант из Великобритании Rag`n`Bone Man.

Сцена Re:Store Digital Jungle расположится в новом клубе «Морзе». Здесь засветятся, например, Lurmish – группа из Санкт-Петербурга, чья музыка наполнена красочными образами и гипнотическими мелодиями родной северной столицы – и Fontaines D.C. - ярчайшие представители новой волны ирландской независимой сцены, - их мелодичный и одновременно напористый саунд иногда напоминает The Strokes. Во второй день среди выступающих на Re:Store Digital Jungle ждем АИГЕЛ и провокационную группу IC3PEAK.

Третья сцена – Гавань Анлимсити – откроется в цеху УКТ. Здесь пройдет один из главных концертов фестиваля, да и лета вообще: эксклюзивное выступление AURORA. На него съезжаются фанаты со всей страны! Этот концерт Авроры Акснес - первый в нашей стране, «Stereoleto» в Петербурге - единственный приезд скандинавской певицы в Россию в рамках ее мирового тура. Изначально AURORA должна была выступать и в Москве также, но недавно концерт отменили - судя по всему, потому что Авроре предложили более крупный фестиваль для выступления на дату ее московского концерта.

Так же на сцене Гавань Анлимсити выступят: EMIKA, Cleaning Women и Казускома. Второй день окрасится в экспериментальные тона электроники и пост-рока американцев Son Lux с бунтарской поддержкой юности двух отечественных дуэтов – питерского кис-кис и московского Комсомольск. А также – люксембурское три Say Yes Dog и проект SunSay – кАчевники.

В Причале Голицынъ на набережной головокружительный микс востока и запада от израильской группы Ouzo Bazooka, поддержат симбиозом северного минимализма и африканского изобилия Ashilevi, российская представительница мирового чарта Billboard Тося Чайкина, а еще – Parks, Squares and Alleys и Farveblind. Второй день наполнится ска-джазом от NYSJE, винтажной электроникой Karpov not Kasparov, самарская группа Cheese People, которых вы точно знаете по хиту «Ua-А-А!», берлинская певица Chikiss и фрипоп-группа Super Collection Orchestra.

В атмосфере просторного бара портовой стилистики «Мачты» из самых темных уголков питерского андеграунда на сцену Ionoteka Stage by Flash Up выйдут 24 коллектива, одни названия которых повергают ретроградов в шок. Бенгальские подонки, Несогласие, Ленточка, Ритуальные услуги, Нож Улыбочка и другие – наполнят два фестивальных дня откровенностью, вызовом и ритмами молодости и лета.

#STEREOFOOD

В главном цехе «Севкабель Порта» расположится 13 отобранных специально для участия в фестивале ресторанчиков, бургерных, кофеен и известных фуд-экспериментаторов. Спастись от жары помогут прохладительные напитки и мороженное. Последнее удивит разнообразием – от дизайнерского Alcreme, до тайского жареного от ROLL ice cream. Подкрепиться основательнее помогут блюда из мраморной говядины SB Burgers, хот-доги TOPDOG и ассортимент бургерной лавки «Краснодарский парень».

По части напитков на фуд-корте будет изобилие: для кофеманов - буше, Даблби, ЦЕХ85, безалкогольные напитки нового поколения Barley Bros. Кстати, тут можно будет спрятаться от толпы и отдохнуть в поп-ап саду.

Ценителям паназиатской кухни по вкусу придется меню Farang Bar. Для любителей эко-продуктов – прямой путь в «Царь Миндаль» – там в шикарных упаковках орехи, сухофрукты и сладости.

#STEREOMARKET

Маркет на фестивале Stereoleto – это традиционно десятки аутентичных киосков, в которых на любой вкус найдутся: украшения от Vintage Piter, ювелирные изделия Taiga jewelry, дизайнерская одежда бренда «Платье», поделки воспитанников центра «Антон тут рядом» и многое другое. Мастера прямо на фесте предложат татуировки по авторским эскизам, Unicorns Out завезут одежды и аксессуаров, а «Чудетство» – лучшие детские книжки.

Здесь же можно будет купить и новинку сезона – духи «Лето в Петербурге», созданные в коллаборации Demeter и Stereoleto. Они уже вызвал волну восторженных отзывов и эмоций.

Дружественный фестивалю бренд St.Friday Socks представит на маркете уже третью совместную коллекцию носков! В первый год сотрудничества в съемке коллекции принял участие Александр Гудков, во второй – Junkyard Storytellaz и носки с фразами «А ты точно продюсер?», «Вписок нет» и другие.

#STEREOFUN

Отдохнуть от танцев и шума можно в лаунж-зонах партнеров фестиваля. Здесь можно будет найти занятие для детей, а самим отправиться помедитировать на набережной с видом на Финский залив.

Иммерсивное шоу #АНЛИМСИТИ от Beeline предлагает пройти квест, получить виртуальную валюту и обменять ее на реальные подарки. Неоново-тропический микс у re:Store Digital Jungle.

«Библиотека имени Гоголя» представит мрачную фотозону, апатичные стикеры с Николаем Васильевичем и цитатами из песен хедлайнеров, стеллаж с книгами от фэнтези до классики и литературную площадку. Книги, кстати, можно будет забрать с собой или остаться читать прямо на площадке.

Модниц ждет мобильный шоу-рум Befree, а мужчины смогут сыграть в бильярд. Фанаты кино и сериалов залипнут, конечно, в зоне Amediateka – здесь можно бесконечно говорить о любимых сценах и актерах – и это никому не надоест! Тут же можно будет прикупить стильный диск-подписку на сервис.

Для детей - всё самое лучшее, начиная от новой современной детской площадки «Севкабель Порта», заканчивая настольными играми и школой изучения английского языка SkyEng.

Кроме того, прямо на фестивале можно сдать экспресс-тест на ВИЧ, помочь благотворительным фондам и экологическим активистам, узнать много нового и выбрать книгу на остаток лета, встретиться с друзьями и, конечно же, насладиться, пожалуй, самым шикарным видом на Финский залив!

Любимый летний музыкальный фестиваль Tinkoff STEREOLETO уже совсем скоро - в первые выходные июля! Вход на фестиваль детям до 10 лет - бесплатный.

КОГДА: 6-7 июля, «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, 40)