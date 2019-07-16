2019-07-16T17:48:28+03:00
Общество

Биржевой мост в Санкт-Петербурге закроют на три года: стала известна дата начала работ

Автомобилистам и пешеходам придется потерпеть из-за закрытия одной из важнейших переправ в городе на НЕве
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Капитальный ремонт на Биржевом мосту затянется до 2023 годаКапитальный ремонт на Биржевом мосту затянется до 2023 годаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Биржевой мост через Малую Неву, соединяющий Васильевский и Петроградский острова в Санкт-Петербурге, закроют для автомобилистов и пешеходов на три года. Об этом стало известно сегодня, 16 июля, на совещании в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

- Все это время на Биржевом мосту будет идти капитальный ремонт, - рассказали «Комсомолке» в Петербурге» в пресс-службе ГАТИ. – Проект уже готов. Сейчас он проходит экспертизу, после этого комитет по развитию транспортной инфраструктуры займется поисками подрядчика.

Согласно планам КРТИ, ремонт продлится с 13 июля 2020 по 16 апреля 2023 года. Движение на этот период не ограничат, а закроют полностью.

По словам Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, транспортного коллапса не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, транспортного коллапса не будет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как это скажется на петербургских автомобилистах, прогнозировать пока трудно. Но не обрадует уж точно, ведь Биржевой мост – одна из главных транспортных артерий Санкт-Петербурга. Тем не менее в ГАТИ обещают свести негативные последствия к минимуму.

- Уже сейчас начато формирование графика дорожного движения, который будет учитывать как ремонт Биржевого моста, так и другие дорожные работы, - уточняют в инспекции. – Как именно это все будет организовано, пока сказать трудно.

Кроме того, уже в этом году планируется отремонтировать Литейный мост, эстакаду Ушаковского моста и Российский путепровод. Все эти работы так или иначе будут связаны с ограничением движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Новости 24
После рейда против незаконной торговли овощной ларек увезли на автоэвакуаторе
В Петербурге показали, как в парк доставляют гигантские трамваи «Витязь-М»
В ночь на 17 июля на Неве изменится график разводки мостов
Пожар на Балтийском заводе тушат 35 спасателей
Тарифный вопрос: Александр Дрозденко распорядился урегулировать коммунальные платежи
Студент из Китая напал с ножом на петербургскую подружку в Мурино
В Петербурге начнут выдавать свидетельства о рождении прямо в роддомах
Пенсионерка отсудила 230 тысяч у жилкомсервиса, поскользнувшись во дворе своего дома в Петербурге
Во Всеволожске школьница выжила после падения с 12 этажа
Девочка, которую приковали к постели рухнувшие леса с арки Главного штаба, получила квартиру
Из квартиры 30-летней петербурженки домушники вынесли ценностей почти на 20 миллионов рублей
Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой до конца лета
Общественный контроль: Каждая вторая пачка сливочного масла в магазинах Петербурга – подделка
Молочная продукция из Белоруссии ввозилась в Петербург с грубыми нарушениями
Дорожников Ленобласти лишили летнего отпуска из-за ремонта трасс
Сбербанк Премьер на фестивале «Усадьба Jazz» представил проект Premier Stories
Водитель отечественного авто погиб, намотавшись на брошенный трактор в Парнасе
Свидание вслепую: Вместо девушки из интернета к петербуржцу пришли на встречу трое мужчин с пистолетом
Съезд на КАД с Таллинского шоссе закроют на шесть дней
Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся назад, пролетев половину пути