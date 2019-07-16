Биржевой мост в Санкт-Петербурге закроют на три года: стала известна дата начала работ

Биржевой мост через Малую Неву, соединяющий Васильевский и Петроградский острова в Санкт-Петербурге, закроют для автомобилистов и пешеходов на три года. Об этом стало известно сегодня, 16 июля, на совещании в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

- Все это время на Биржевом мосту будет идти капитальный ремонт, - рассказали «Комсомолке» в Петербурге» в пресс-службе ГАТИ. – Проект уже готов. Сейчас он проходит экспертизу, после этого комитет по развитию транспортной инфраструктуры займется поисками подрядчика.

Согласно планам КРТИ, ремонт продлится с 13 июля 2020 по 16 апреля 2023 года. Движение на этот период не ограничат, а закроют полностью.

По словам Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, транспортного коллапса не будет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как это скажется на петербургских автомобилистах, прогнозировать пока трудно. Но не обрадует уж точно, ведь Биржевой мост – одна из главных транспортных артерий Санкт-Петербурга. Тем не менее в ГАТИ обещают свести негативные последствия к минимуму.

- Уже сейчас начато формирование графика дорожного движения, который будет учитывать как ремонт Биржевого моста, так и другие дорожные работы, - уточняют в инспекции. – Как именно это все будет организовано, пока сказать трудно.

Кроме того, уже в этом году планируется отремонтировать Литейный мост, эстакаду Ушаковского моста и Российский путепровод. Все эти работы так или иначе будут связаны с ограничением движения.