Лунное затмение 16 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Как это было

В ночь с 16 на 17 июля 2019 года жители многих уголков Земли, в том числе Петербурга, наблюдали частичное лунное затмение. Земной спутник погрузился в тень почти на половину. Само затмение началось около 23:00 и закончилось в два часа ночи. Наблюдать природное явление в Петербурге было не просто, так как почти все время луну закрывали облака. Но когда они рассеялись, вид предстал великолепный и таинственный.

Наблюдать за природным явлением было тяжело из-за облаковФото: СОЦСЕТИ

- К сожалению, получилось увидеть только окончание, так как Луну скрывали облака, - поделилась в сети фотографиями явления жительница Петербурга.

Однако это очень красивоФото: СОЦСЕТИ

«Безумная и зловещая красота», назвали некоторые наблюдатели светящийся заслоненный тенью диск над Петербургом горожане. Сделать снимки Луны оказалось не так-то просто, многим пришлось выстаивать по 15 минут в ожидании, что светило все же выглянет из-за своего облачного укрытия.

Над Карелией появилось кровавое солнечное затмениеФото: СОЦСЕТИ

«Кровавое затмение» можно было увидеть в соседней с Петербургом Карелии. Жители Петрозаводска поделились снимками покрытого красными пятнами спутника Земли. Такой пейзаж мог бы стать прекрасной иллюстрацией для фильма ужасов про оборотней или других вурдалаков.

Над Карелией появилось кровавое солнечное затмениеФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в начале июля состоялось солнечное затмение. В России его видно не было, однако, по словам экспертов, его влияние затронуло местных жителей.

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