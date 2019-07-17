2019-07-17T15:10:51+03:00
Досуг

Восьмой фестиваль Усадьба Jazz посетили более 11 тысяч человек

Музыкальная программа традиционно развернулась на трех сценах
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Один из самых любимых музыкальных опен-эйров страны – Усадьба Jazz.Один из самых любимых музыкальных опен-эйров страны – Усадьба Jazz.
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13 июля в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове уже в восьмой раз в Санкт-Петербурге прошел один из самых любимых музыкальных опен-эйров страны – Усадьба Jazz. Фестиваль посетили более 11 тысяч человек.

Музыкальная программа традиционно развернулась на трех сценах – «Партер», «Аристократ» и «Jazz Club». На фестивале выступили квартет Константина Хазановича , британская трубачка Яз Ахмед, Евгений Федоров и Optimystica Orchestra, американский ударник Макайя МакКрейвен, Алексей Архиповский, SunSay и юные джазмены – победители эстрадно-джазового конкурса, проведенного совместно со Школой джаза и мюзикла J&M School

Настоящим подарком для петербуржцев стало выступление легендарной «кубинской Эдит Пиаф» и гранд-дамы кубинской музыки - Омары Портуондо с программой «From the Buena Vista Social Club: LastKiss/UltimoBeso». Группа СПЛИН за день до 50-летия Александра Васильева представила программу «Unplugged», которую подготовила специально для Усадьбы Jazz .

Партнеры фестиваля Сбербанк Премьер и Mastercard представили особый лекторий, в котором участвовали - организатор квестов «Чистые игры» Дмитрий Иоффе, режиссер Нигина Сайфуллаева, композитор и музыкант Кирилл Рихтер, а также с концертом выступила певица и актриса Муся Тотибадзе – все они в этом году решились на главный шаг в своей жизни и стали настоящим прорывом в культурной жизни страны. Кирилл Рихтер : «Важно найти такое занятие, которое не превратит твою жизнь в рутину. Ищите ту сферу, где самому хочется развиваться. Нужно рисковать, не бояться менять направление, пусть даже несколько раз. Очень важна поддержка, дружественное окружение и смелость. Просто возьмите и сделайте этот шаг вперед».

Телекоммуникационным партнером выступила компания МегаФон, благодаря которой гости смогли рассказать всему миру про то, что видели и слышали на фестивале, то есть стримить, вести прямые эфиры в социальных сетях, выкладывать эксклюзивные кадры в сторис посредством самого быстрого мобильного интернета в России (по версии награды Ookla Speedtest Awards).

Официальный автомобильный партнер фестиваля Volkswagen представил свои автомобили на инновационной площадке Volkswagen Digital Experience. Гости Усадьба Jazz смогли познакомиться с последними новинками и бестселлерами марки, благодаря современным цифровым технологиям и интерактивным форматам, а также поучаствовать в многочисленных активностях бренда.

Партнер фестиваля итальянский бренд GEOX, мировой лидер в создании «дышащей» обуви и верхней одежды, в своей зоне предложил гостям фестиваля стильную, комфортную, воздухопроницаемую обувь для длительных прогулок и танцев на траве.

Для гостей фестиваля всемирно известный бренд Stella Artois Non Alcoholic, история которого насчитывает уже более 600 лет, представил специальную лаундж-зону, в которой можно было поиграть в петанк, выиграть призы, кроме того, просто провести время и пообщаться с друзьями.

Для тех, кто хотел передохнуть и перевести дух между выступлениями артистов, работала уютная бренд-зона Tea Lounge Greenfield, где каждый гость мог получить открытку с индивидуальным «символом» гармонии от настоящего художника, и уютное кафе Jardin, где каждый желающий мог заказать ароматный напиток со своей фотографией, напечатанной на молочной пене – настоящий портретный латте-арт!

Бизнес-квартал ЦДС «Черная речка» ожидал всех гостей в интерактивной фотозоне Bullet Time! Можно было улыбаться, подпрыгивать, танцевать и посылать воздушные поцелуи – все самые неповторимые эмоции собирались в 3D-ролике, который сразу отправлялся на электронную почту всем гостям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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