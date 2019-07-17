Президент Международного союза архитекторов оценит номинантов российского архитектурного конкурса

Президент Международного союза архитекторов (UIA) Томас Воньер вошел в состав жюри российского архитектурного конкурса «Золотой Трезини».

- Для меня большая честь войти в жюри конкурса «Золотой Трезини», – говорит господин Воньер. – Архитектура и дизайн способны помочь нам ответить на некоторые из наиболее актуальных социальных и экологических вызовов сегодняшнего мира и в то же время улучшить качество жизни людей. Я хотел бы увидеть на конкурсе работы, которые отражают стремление создать новую среду обитания для всех и изменить общество.

Американский архитектор Томас Воньер (Thomas Vonier), член Американского института архитекторов (FAIA) и Королевского института британских архитекторов (RIBA), возглавляет UIA с 2017 года. Ранее он занимал пост президента Американского института архитекторов, а также участвовал в исследованиях Лаборатории архитектуры и планирования в Массачусетском технологическом институте (MIT). Руководил проектами по решению проблем, связанных со стремительной урбанизацией, региональными конфликтами и глобальным потеплением, в том числе выступал делегатом на конференциях ООН по климатическим изменениям. В качестве практикующего архитектора Томас Воньер работает в Париже и Вашингтоне – с государственными и частными заказчиками.

Международный союз архитекторов (UIA) – интернациональная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Союз основан в Лондоне в 1946 году. Любопытно, что с 1972 по 1975 год президентом UIA был советский архитектор Георгий Михайлович Орлов. В настоящее время UIA насчитывает 124 национальных архитектурных секций, членами которых являются 3,2 миллиона архитекторов из разных стран мира.

Второй открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670—1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. В жюри, помимо Томаса Воньера, также входят Лоренцо Трезини, финансовый директор компании Implantica (Швейцария), потомок Доменико Трезини, Владимир Григорьев, главный архитектор Санкт-Петербурга, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов, и другие эксперты.

Конкурс проходит с 2018 года при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге и Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). В числе партнеров конкурса Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских и Союз реставраторов Санкт-Петербурга.

Конкурс «Золотой Трезини» включает 18 номинаций. Принять участие могут девелоперы, архитекторы, реставраторы, дизайнеры, а также студенты архитектурных вузов и кафедр со всей России. В номинации «Лучший архитектурный проект музея» принимаются не только российские, но и зарубежные заявки. Проекты лауреатов «Золотого Трезини» пополнят собрание Генерального партнера конкурса – Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Кроме того, в Петропавловской крепости пройдет выставка победителей конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются на сайте.