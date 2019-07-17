Легенда мировой музыки Ричард Бона выступит на Фестивале ZAVTRA

Музыкальный фестиваль ZAVTRA объявил нового хедлайнера сцены Петербурга. 10 августа в Севкабель Порт на фестивале разумного потребления и экологии ZAVTRA c полноценным концертом выступит великий музыкант, обладатель Grammy, Ричард Бона.

Также организаторы анонсировали новых участников лайнапа. Среди них молодые музыканты, ранее не звучавшие на большой сцене.

10-11 августа в Петербурге выступит группа FUN2MASS, Dizzy Dutch Duck, Triangle Sun, Муся Тодибадзе, Гульнара Гильязова и Арина Фауль. Кроме того в программе фестиваля выступят артисты шоу Танцы на ТНТ.

Ранее сообщалось, что в числе участников лайнапа французская исполнительница Zaz, Иван Дорн, Therr Maitz, Меджикул, All in Orchestra, Super Collection Orchestra, KENAKO и SPB Blind Orchestra.

На протяжении двух дней фестиваль будет работать с 11 утра. С 15:00 будет открыта музыкальная программа.

О хедлайнере

Еще со времен жизни в Камеруне, Бона остался верен своим корням и их африканским ритмам. Это отражается в каждом его произведении. У исполнителя множество различных наград, он один из самых опытных и популярных джазовых музыкантов нашего поколения. В 2004 Бона получил награду Лучшего Международного Артиста в престижной премии Victoires du Jazz Award, что тогда окончательно подтвердило его способность обращаться к множеству зрителей в пределах от джаза до поп-музыки, афробита и фанка. Бона выступал с такими мировыми знаменитостями как Джон Ледженд для его альбома, Тики, который был также номинирован на Грэмми в 2007 как Лучший Современный Альбом этнической музыки. После 2008-2009 года он утратил свою музыкальную и личностную целостность из-за бесконечного мирового турне, однако музыкант выпустил аудиогид The Ten Shades of Blues. В него Бона вложил весь свой творческий опыт, обретенный им в разных уголках света - пустынном Сахеле и Камеруне, в шумной Бразилия, светлой Индии и Соединенных Штатах Америки.

Международный Фестиваль Джаза (Festival International de Jazz de Montreal) должным образом удостоил Бона Премией Антонио Карлоса Жобима. Выделив его как артиста, чье творчество оказало большое влияние на эволюцию джаза в широком смысле. Он также получил престижную Джазовую Премию SACEM (Grand Prix Jazz SACEM). Его альбом Bonafied 2013 года был признан Золотым и демонстрирует сплав культур, в которых он непрерывно продолжает развиваться и в настоящее время.

Куинси Джонс (Quincy Jones) - продюсер самого продаваемого альбома за всю историю музыки Thriller Майкла Джексона - назвал Ричарда Бона одним из самых талантливых в мире музыкантов. А прошлым летом Бона выступил лидером коллектива Quincy Jones’ Global Gumbo All-Stars, в котором Куинси представляет наиболее интересных, по его мнению, современных музыкантов.

Концепция

Международный фестиваль ZAVTRA транслирует идеи разумного потребления и бережного отношения к окружающему миру.

Для реализации идей фестиваля, площадки будут поделены на основные зоны:

- сцена, объединяющая талантливых музыкантов, представляющих разные страны и жанры, и поддерживающих принципы устойчивого развития. Музыкальная сцена 10 и 11 августа будет работать с 15:00.

- Urban Village — зона свободного доступа. Urban Village будет доступна с 11 утра. С открытия и до вечера здесь будут проводиться лекции и мастер-классы лектория, выставки, экспозиции некоммерческих проектов.

Помимо музыкальной сцены, на фестивале будет организовано пространство мультимедийного и интерактивного искусства, а также маркет экологичных товаров, фудкорты от местных производителей и лаундж-зоны. Пространство фестиваля станет утопическим миром идеального будущего, в котором каждый увидит, что он не один, кому важны принципы устойчивого развития. А лейтмотивом станет музыка — язык, понятный каждому!

Стартап Белых Ночей

В рамках музыкального фестиваля ZAVTRA в Порту Севкабель пройдет экологичный Стартап Белых Ночей

В рамках фестиваля White Night Startup впервые презентуют эко-направленную программу. На площадке выступят представители бизнеса разного масштаба, поддерживающие принципы устойчивого развития, экологию и некоммерческий сектор.

Оба дня на фестивале ZAVTRA будет происходить битва стартапов – молодые предприниматели смогут представить свои проекты перед потенциальными инвесторами. Победители получат возможности финансирования, подарки от партнеров, а также возможность лично встретиться с певицей ZAZ (создателем ассоциации Zazimut). Прием заявок начался 17 июня на сайте фестиваля ZAVTRA.

Спикерами станут руководители крупных компаний и институтов развития, лидеры успешных стартапов, представители инфраструктуры поддержки (акселераторы, инкубаторы, венчурные фонды и банки), представители органов государственной власти, бизнес-тренеры международного уровня.

Место проведения

Для проведения фестиваля в Санкт-Петербурге организаторы выбрали Севкабель Порт неслучайно.

Севкабель Порт – место, которое Петербург ждал очень долго. Общественное пространство, открытое на месте бывшего завода Siemens & Halske стало для жителей города отдушиной, территорией, где можно не бояться воплощать в жизнь самые невероятные идеи. Будучи мультифункциональной площадкой, Севкабель Порт даёт возможность творческим группам проявить себя с разных сторон, ведь в распоряжении имеется открытое уличное пространство, набережная, бывшие складские помещения и закрытый корпус под вечеринки.

«Я знаю, есть много людей, которые пытаются сделать что-то значимое, но при этом они остаются в тени. И благодаря своей известности я могу каким-то образом помочь им. Я думаю, что мы питаем друг друга таким образом, и для меня это очень важно. К тому же я вижу свою миссию и в том, чтобы создавать определенные связи между различными организациями. Мне очень нравится то, что я делаю, и мне очень хочется продолжать делать это в дальнейшем». — Изабель Жеффруа (ZAZ).