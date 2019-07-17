Смог виден из космоса: Москва и Петербург стали городами с самым грязным воздухом в России

Проблема загрязнения воздуха в крупных городах совсем не нова. Еще несколько десятилетий назад в Японии, США и Европе начали бороться за экологию, вводя все более жесткие нормативы по вредным выбросам, в том числе и автомобильным выхлопам. А кое где въезд автомобилей в центр мегаполисов и вовсе ограничили. Так предлагают сделать и в России, ведь смог в Москве и Петербурге уже виден из космоса.

- Наиболее высокий уровень содержания в воздухе диоксида азота отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске, - сообщает пресс-служба Greenpeace со ссылкой на исследовательский проект Tropomi.

Рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота (NO2). Источник изображения: Greenpeace/ Tropomi

Смог над городами стоит такой, что его отлично видно даже из космоса. И это не может не беспокоить.

Надо сказать, что диоксид азота - крайне опасный газ, который воздействует на легкие и вызывает серьезные заболевания дыхательной системы. Его высокая концентрация в воздухе названа одной из главных причин повысившейся смертности в мире. А основной источник газа - «грязные» выхлопы автомобилей.

Петербугский смог виден из космоса. Фото: Greenpeace/ Tropomi

Экологи советуют ввести ограничение на въезд в центр российских городов старых машин, которые не соответствуют нормам Евро-3 (стандарт чистоты выхлопа, введенный в ЕС в 1999 году и в 2008-м в России). Администрации Москвы и Петербурга уже поддержали идею.

А это значит, что в скором времени все старые советские машины и многие возрастные иномарки, на которых все еще ездят петербуржцы, придется оставлять где-нибудь на окраине и дальше ехать на метро. Про чадящие грузовики, а также древние «Газели» и говорить нечего.

Напомним, что недавно жителей Петербурга пугали и опасным уровнем приземного озона.