«Не рановато?»: Собчак рассказала о первой любви сына

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак дивится тому, как быстро растет ее сын. Двухлетний Платон вдруг нашел себе подружку по душе, от которой не может отвести глаз, обнимает и ластится. Растерянная таким ранним взрослением своего чада звездная мать поделилась фотографиями сынишки с его кудрявой избранницей.

На фото двухлетний белокурый Платон пытается прижаться к щеке такой же маленькой девочки с озорными кудряшками на голове и белом в цветочек платьице. Мальчик очень настойчив, а его леди сердца со смущением и улыбкой немного отстраняет кавалера рукой.

Платон изо всех сил тянется к своей подружке / Фото: Instagram Ксения Собчак

- Не рановато? – посоветовалась со своими подписчиками Собчак.

Однако все комментаторы снимков сошлись во мнении, что любви все возрасты покорны. А также отметили настойчивость еще совсем маленького Платона. «Это все гены», шутливо заметили некоторые. К тому же, может мальчик не на шутку влюбился.

На еду времени нет, только на любовь / Фото: Instagram Ксения Собчак

Своего двухлетнего сына Ксения Собчак впервые показала публике этой зимой. До того телеведущая выкладывала фото, на которых лицо Платона было закрыто или он был повернут спиной. С тех пор она стала чаще делиться снимками ребенка в сети и рассказывать о его жизни. Например, о том как впервые сводила малыша в Эрмитаж.

Отец Платона актер Максим Виторган, с которым 37-летняя телеведущая развелась в июне 2019 года.

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