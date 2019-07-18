Семью, праздновавшую рождение сына, едва не накрыл рухнувший потолок в новостройке в Кудрово

Радостный вечер в узком семейном кругу жителей Кудрово накануне вечером, 17 июля, «накрылся медным тазом». Точнее, неожиданно обрушившейся с потолка штукатуркой на кухне в новостройке. Благо, куски отделки никого не задели, так как жильцы вовремя заметили разрастающуюся трещину.

Сначала по потолку пошла трещина, а через несколько минут он обвалилсяФото: СОЦСЕТИ

Житель Кудрово 36-летний Артем Дашков живет вместе с супругой и двумя сыновьями, шести и трех лет, в доме №4 на Итальянском переулке в ЖК «Весна -2» застройщика ЦДС. Недавно в их семье появилось пополнение – третий сын. В среду счастливый отец забрал свою супругу с новорожденным домой и вечером они вместе с детьми и друзьями собрались на кухне, чтобы тихо отпраздновать значимое событие.

За минуту до обвала на кухне играли трое детей и сидели только что родившая женщина и ее муж с братомФото: СОЦСЕТИ

- Случилось все неожиданно. Сидели с семьей на кухне: жена, дети и брат с ребенком. Все играли, тихо спокойно. И тут начало что-то трещать. Жена обратила внимание, что по потолку пошла трещина. Естественно все испугались, вышли в коридор и тут же потолок, часть штукатурки рухнула на стол и на пол большими тяжелыми кусками. Тут некоторые куски даже килограмма по три, - рассказал «КП-Петербург» Артем.

У всех началась паника, дети закричали, а только родившая жена стала нервничать. Благо, никто не пострадал, так как все успели вовремя выбежать. Новорожденный малыш в это время спал в кроватке в другой комнате.

Оказалось, что отвалившийся слой штукатурки около 2,5 сантиметровФото: СОЦСЕТИ

- Благо, у меня брат живет в соседнем доме. Жена с детьми сейчас у него, а я здесь разбираюсь, - устало проговорил мужчина.

- Я сам сейчас нахожусь в квартире, ничего не убираю, чтобы зафиксировать, чтобы пришли представители управляющей компании и застройщика и сами увидели все своими глазами, - пояснил он.

Артем ждет представителей застройщика, чтобы показать им рухнувший потолокФото: СОЦСЕТИ

Дом в ЖК «Весна-2» совсем новый – сдан в эксплуатацию летом года. Всю отделку делал застройщик. Семья Дашковых въехала в квартиру всего полтора года назад и из ремонта только клеили обои, да поставили мебель. Поэтому с вопросами о рухнувшей штукатурке Артем намерен обращаться в управляющую компанию и к застройщику.