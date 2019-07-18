2019-07-18T22:16:19+03:00
Происшествия

Суд Петербурга арестовал кинопродюссера Рушана Насибулина по делу о хищении 20 миллионов рублей

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве при проведении научных исследований по ламинированию текстильных материалов и одежды
Петр КИБЕР
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Суд арестовал кинопродюсера Рушана Насибулина, которого обвиняют в крупных хищениях при производстве научно исследовательских работ.Суд арестовал кинопродюсера Рушана Насибулина, которого обвиняют в крупных хищениях при производстве научно исследовательских работ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест бизнесмена и кинопродюссера Рушана Насибулина, которого обвиняют в крупных хищениях при производстве научно исследовательских работ. Насибулину вменяют завышение стоимости исследований, что привело к ущербу в 20 миллионов рублей для государства.

- Как полагает следствие, Насибулин по предварительному сговору с исполнительным директором ООО «Инмед» Александром Внучкиным и иными неустановленными лицами заключили договор с министерством промышленности и торговли договор о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских работ, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Рушан Насибулин был продюсером таких картин, как "Трудно быть Богом" и "Довлатов". Фото: Евгения ГУСЕВА

Рушан Насибулин был продюсером таких картин, как "Трудно быть Богом" и "Довлатов".Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно контракту, по одному из приоритетных направлений гражданской промышленности в рамках реализации проекта «Разработка технологии ламинирования текстильных мембранных материалов для верхней одежды», «Инмед» должен был провести соответствующие исследовательские работы, однако вместо этого подельники нашли человека, по версии следствия заведомо не обладавшего нужными знаниями.

Этот «эксперт» подготовил научные работы, которые и были переданы заказчикам из Минпромторга. Там материалы приняли, но на всякий случай отправили на экспертизу. Тогда и было установлено, что стоимость проведенных и описанных исследований завышена в 20 раз.

В отношении руководства ООО «Инмед» завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» и двоих из фигурантов удалось задержать.

Интересно, что Рушан Насибулин, которого сегодня отправил под арест Куйбышевский суд Петербурга, известен не столько как бизнесмен, но и как кинопродюсер. Он помогал снимать картину «Трудно быть Богом» Алексея Германа-старшего и фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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