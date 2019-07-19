Вячеслав Макаров: «Власть не должна «бронзоветь», отрываться от людей»

ВОЙНОЙ ВОПРОСЫ НЕ РЕШАЮТ

– Более семи лет вы у дирижерского пульта Законодательного собрания. Как вам удается удерживать баланс?

– Многие, как и вы, до сих пор думают, что дирижерская палочка – у председателя Законодательного собрания. На самом деле главный дирижер петербургского парламента – это наш избиратель, простой петербуржец. Это он определяет основные направления деятельности депутатов и вектор развития города. Наша задача – услышать эти сигналы, сердцем, кожей почувствовать и превратить в необходимые для жителей Петербурга решения.

ЛИЦА ВЛАСТИ. Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров 00:00 00:00

Нельзя просто так сесть и начать писать законы. Действительно эффективные документы рождаются из прямого общения с горожанами, анализа обращений петербуржцев. В прошлом году мы получили почти 13 тысяч таких писем, и ни одно из них не осталось без внимания.

Я не устану повторять: власть не должна «бронзоветь», отрываться от людей, которые ее окружают. Власть должна чувствовать проблемы, боль, трудности горожан. За этот год мы приняли более 380 различных нормативно-правовых актов, и все они – ради простых людей, имя которым – народ. У каждого композитора по семь нот, но музыка получается разная. Там, где дирижирует народ, мелодия всегда выходит гармоничной.

– Какой стала эта сессия? Были ли горячие моменты?

– Конечно, мы спорим, порой очень жестко. По-другому и быть не может: в петербургском парламенте сегодня представлены сразу шесть партий. У каждой свой взгляд на проблемы. Дискуссия – это хорошо, это путь к истине. Напряжение дает ток жизни. Главное, чтобы столкновений не было: война – это путь в никуда, войной не решишь ни один вопрос. Побеждает не тот, кто всех перестреляет, а тот, кто всех передумает.

Важно, что в Мариинском дворце царит атмосфера уважения друг к другу, что нам всегда удается найти компромисс, что собрание работает как единый слаженный организм, и это наша общая заслуга. Искренне считаю, что такого законодательного органа, как в Петербурге, больше нет нигде. Это парламент профессионалов.

ПОЧУВСТВОВАТЬ БОЛЬ ОКРУЖАЮЩИХ

– С какими вопросами обращаются жители города?

– Сильное напряжение в обществе было в период обсуждения пенсионной реформы. Мы обещали избирателям нивелировать трудности ее переходного периода. И мы слово сдержали. Город сохранил для работников старшего возраста все льготы, которые ранее предоставлялись при выходе на пенсию. Также мы забронировали для них рабочие места, создали систему помощи в трудоустройстве, дали возможность для переобучения и повышения квалификации.

Еще один важнейший закон: по инициативе Александра Дмитриевича Беглова и по предложениям ветеранских организаций Законодательное собрание ввело дополнительные социальные гарантии за счет городского бюджета для всех, кто жил в блокадном Ленинграде, вне зависимости от сроков пребывания в осажденном городе.

Мы оперативно приняли Закон о круглогодичном бесплатном проезде на электричках для большинства категорий льготников.

Социальное законодательство – это один из главных приоритетов Законодательного собрания. Недаром оно стало модельным для многих регионов России. В качестве примера приведу наш Закон о детском питании, который обсуждался на Совете законодателей России. Я вообще противник того, чтобы отдавать бизнесу детское питание: выйдут на конкурс, предложат самую низкую цену – и что получится? Ведь это здоровье нации!

Вячеслав Макаров с командой «Комсомольской правды».Фото: Артем КИЛЬКИН

– То есть деятельность петербургского парламента выходит за рамки решения только городских задач?

– На самом деле Петербург уже давно один из самых активных регионов, работающих на федеральном законодательном поле. Например, сейчас мы внесли в Госдуму законопроект об урегулировании деятельности гидов-переводчиков в России. Туристы из некоторых стран приезжают в Россию, в наш город со своими гидами. Их квалификацию никто не проверяет. Что эти так называемые экскурсоводы рассказывают про град святого апостола Петра, город-герой Ленинград, уму непостижимо! Это не только ущерб имиджу города на Неве, но и огромные потери для городского бюджета.

– Кстати, о бюджете. Что главное, по-вашему, при его распределении?

– Не зря говорят, что бюджет – это равномерное распределение разочарований. Главное – мы должны правильно расставить приоритеты, выполнить все социальные обязательства перед петербуржцами и сохранить потенциал для развития. Сейчас поддержкой бюджета в городе пользуются 3,5 миллиона человек. Чтобы это обеспечить, необходимо постоянно думать о наполняемости бюджета. Для этого парламент много работает над законами, связанными с экономическим развитием Петербурга, с его инвестиционной привлекательностью.

Сейчас в ЗакСе начинается работа над бюджетом на следующий год. Уже на стадии «нулевых чтений» мы должны так расставить приоритеты, чтобы завтра каждый петербуржец почувствовал изменения в лучшую сторону.

«ОКЕШИЛСЯ» – И СЧАСТЛИВ?

– Вы часто посещаете районы массовой застройки. У них множество проблем: не хватает мест в детсадах, больниц…

– В новых кварталах, особенно на окраинах, это действительно острая проблема. Невооруженным взглядом видно, что застройщики обеспечивали только свои интересы – построить максимально много жилья. А кто продумывал инфраструктуру этих «муравейников»? Я сам неоднократно выезжал в такие кварталы, общался с жителями и застройщиками. Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки: там постепенно появляются школы, детские сады, поликлиники и другие объекты. А нужно, чтобы все это строилось не после, а одновременно с домами.

– И какие рычаги воздействия на застройщиков есть у города?

– Лучшая альтернатива такому градостроительному хаосу – комплексное освоение территорий. В этом случае, получая участок, застройщик обязуется не только возвести жилье, но и обеспечить его необходимой инфраструктурой.

Кроме того, нужно продолжать вдумчиво работать над Генеральным планом. Что и делаем в ходе ежегодных его корректировок. Мы жестко стоим на своем: уплотнительная застройка в Петербурге недопустима! Адресов, куда хотели воткнуть здания из стекла и бетона, даже в историческом центре десятки. Дай волю – застроят все зеленые островки! Причем не стадионами, музеями и школами, а жильем: за долгосрочные проекты никто не берется, а тут «окешился» – и счастлив.

Сохранить Петербург, передать его потомкам – наш святой долг. Для борьбы с уплотнительной застройкой у нас есть еще один эффективный инструмент – Закон о зеленых насаждениях общего пользования. Этот перечень постоянно дополняется. На сегодняшний день под защитой закона находится более шести тысяч территорий. Из них 12 гектаров в центре – на Петроградской стороне.

«ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ЧУДУ»

– Недавно на Петроградской стороне освятили первый в городе храм Ксении Петербургской. Знаем, что для вас это знаковое событие.

– Строительство храмов – это возвращение души России. Помню, когда ставили поклонный крест, было темно, снег с дождем. Собрались противники строительства храма, которые были настроены агрессивно. Как только батюшка начал освящение, появилось яркое солнце и запели птицы. Это было настоящим чудом. Вот так святая подала нам знак.

Храм стал народной стройкой: помогали всем миром, меценаты давали деньги, проводили аукционы. Храм воздвигнут на фундаменте бывшего дома святой подвижницы, там, где сами камни помнят ее молитвы. Уверен, храм станет знаковым местом не только для нашего для города, но и всей России, всего православного мира.

– Какой у вас режим? Вы же человек военной закалки.

– Без преувеличения мой день расписан по минутам. Если не работаю, то занимаюсь спортом. Раньше профессионально занимался легкой атлетикой, теперь играю в баскетбол и футбол, часто с курсантами Можайки.

Спорт дает мне энергию, бодрость, здоровье и силы для работы. Недаром говорят, что тот, кто не бегает на спортивной площадке, потом бегает по врачам.

– А когда время на семью находите?

– Да, с внуками, к сожалению, вижусь не так часто, как хотелось бы. Да и с дочерьми тоже.

– Скоро 25-летие Законодательного собрания. Что запланировано к юбилею?

– Мероприятия, приуроченные к 25-летию Законодательного собрания, уже начались и будут идти до конца года. Например, в мае депутаты высадили «аллею парламентаризма» в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга – 50 красных кленов.

Юбилей – это не только праздник. Это и повод оглянуться на пройденный путь, сделать выводы, вынести уроки из истории петербургского парламента. Его лучшие традиции должны бережно храниться и передаваться каждому новому составу депутатского корпуса. Но главное – нужно работать так, чтобы нам не приходилось прятаться за колоннами Мариинского дворца, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями.