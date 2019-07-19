Санкт-Петербург готовится к зиме: как город будет бороться с сосульками и авариями на теплосетях

В пятницу, 19 июля, в правительстве Санкт-Петербурга прошло выездное совещание секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Одной из главных тем стала энергетическая безопасность: львиную долю времени Патрушев и первые лица города обсуждали, где у нас самые «больные» места, и что нужно сделать, чтобы будущая зима не стала для людей испытанием на прочность.

РАБОТА НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ

С энергетической безопасностью и у нас, и у соседей по Северо-западному федеральному округу, увы, все не так хорошо, как хотелось бы: по словам Патрушева, большинство регионов СЗФО являются энергозависимыми.

- В Карелии, например, уровень газификации составляет лишь чуть более 7 %, - отметил секретарь Совбеза. - В Архангельской области – 12 %. Кроме того, больше 50 % электрического оборудования, которое используется в округе, уже выработало свой срок, но продолжает работать. В случае с ТЭЦ и объектами теплоснабжения – 80 %.

По словам Николая Патрушева, с энергетикой в Северо-западном федеральном округе, к которому относится и Санкт-Петербург, большие проблемы.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Это дает целый букет неприятностей: людям отключают свет и воду, растет себестоимость энергии, а значит, и коммунальные платежи. А зачастую, дело и вовсе заканчивается трагично – как, например, на Северной ТЭЦ в Москве, где из-за прорыва газопровода в небо взметнулся 50-метровый столб пламени, погиб один человек и пострадали 13.

Дополнительная проблема - большое количество преступлений в топливно-энергетическом комплексе. Только за 2018 год в СЗФО их выявили 160, а общий ущерб составил 640 миллионов рублей. В числе лидеров по количеству махинаторов и мздоимцев – Санкт-Петербург, Ленинградская и Архангельская область, а также республика Коми.

ВРЕМЕНИ МЕНЬШЕ, ТОЛКУ БОЛЬШЕ

Для Санкт-Петербурга проблемы с теплом и водой актуальны как никогда. Так, по словам врио губернатора Северной столицы Александра Беглова, в городе изношено около 60 % трубопроводов. Отсюда – постоянные прорывы и отключения воды.

- За год-два эту проблему, конечно, не решить, - отметил Беглов. – Но если ей не заниматься и не остановить процесс «старения» энергосистемы, то каждая зима будет для нас испытанием на прочность. Нужно делать – даже через «не могу».

Сбивать сосульки с крыш лопатами больше не придется.Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное средство борьбы с поломками и протечками – конечно же, капитальный ремонт. Там же, где он по каким-то причинам невозможен, будут активизировать аварийные службы. Так, за последнее время для аварийщиков сократили нормативы – теперь на ликвидацию очередного прорыва или затопления отводится в полтора раза меньше времени, чем обычно.

Кроме воды и тепла грозой праздно гуляющих или спешащих на работу и домой петербуржцев и гостей города остаются сосульки. С ними тоже будут бороться новыми методами: по словам врио, к 2020 году в Санкт-Петербурге полностью закроют программу «холодный чердак» - это когда чердаки оборудуют специальной системой теплоизоляции, чтобы с наружной стороны, на крыше, не образовывалась наледь.

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Сделано это будет тоже в целях безопасности, в том числе и энергетической: на чердаках проходит множество коммуникаций, которые туристы могут повредить (подробности)