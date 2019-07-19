Руководство Парголовского завода опровергло обвинения в загрязнении окружающей среды

Руководство завода в ответ приводит бронебойные аргументы о строгом соблюдении предприятием природоохранных норм.

Поводом для проверки стали жалобы жителей Левашово на неприятный запах, исходящий от Левашовского канала. И виноват в этом якобы Парголовский завод, в пользование которому для сброса сточных вод передан один из притоков канала – мелиоративный канал ОК-1 (см. карту). Между тем, ни для кого давно не секрет, что единственная причина резкого запаха в Левашово – отсутствие в населенном пункте полноценных очистных сооружений и канализации как таковой.

Загадочная проверка

Поводом для начавшейся 2 недели назад кампании в СМИ стал распространенный комитетом по природопользованию Петербурга пресс-релиз об итогах проверки Парголовского завода, проведенной по запросу администрации Левашово. Целью проверки был отбор проб сточных и природных вод. Размещенный на сайте комитета пресс-релиз с откровенно «желтым» заголовком «Парголовский завод мутит воду, или Внезапная проверка на Парголовском заводе», с точки зрения представителей завода, в неверном свете представляет обстоятельства проверки. В частности, представители комитета уверяют, что «часть сотрудников завода пыталась максимально задержать проверяющих на проходной, долго переписывая данные служебных удостоверений». Между тем, по заявлению инженера-химика предприятия Виктории Кононовой, на оформление временных пропусков для чиновников комитета ушло от силы несколько минут.

Помимо этого, пресс-релиз комитета гласит о том, что для того, «чтобы затруднить доступ проверяющих непосредственно к выпуску, была высыпана машина песка перед воротами». По словам Виктории Кононовой, этот тезис – из области фантастики. Не говоря уже о том, что, по оценке инженера-химика, проверка комитета по природопользованию была проведена с целым рядом нарушений. Все эти нарушения стали поводом для обращения ООО «Парголовский завод» с жалобой в городскую прокуратуру.

Левашово погрязло в нечистотах

По мнению представителей предприятия, желание администрации Левашово сделать Парголовский завод козлом отпущения в данной ситуации понятно. Как говорилось выше, полноценных очистных сооружений в Левашово нет. А график очистки выгребных ям в муниципалитете не соблюдается, что в период обильных осадков приводит к разливу нечистот прямо на землю. В результате водоотводные канавы, впадающие в Левашовский ручей, приходят в него уже со специфическим запахом, а вода в них имеет странный, неприятный цвет. По данным «КП», поселок использует порядка 980 кубических метров воды в сутки и свыше 353,5 тыс. кубометров в год, которые нужно сбрасывать.

У жилых многоквартирных домов есть выгреба, очисткой которых никто не занимается. Жильцы домов были вынуждены поставить насосы, посредством которых отходы через трубу сбрасываются в канавы вдоль дорог. Запах от канав распространяется по всему Левашово.

При этом расчетные и согласованные объемы сброса стоковых вод ООО «Парголовский завод» составляет только 90 тыс. кубометров в год, то есть практически в четыре раза меньше. С учетом того, что центральной канализации и очистных сооружений в поселке нет, эти объемы должны откачиваться и вывозиться. К сожалению, в нужном объеме это не производится, подтверждением чему – свидетельства местных жителей.

Насос, качающий отходы в канаву, и переполненная выгребная яма.

Кто виноват?

При этом представители Парголовского завода неоднократно обращали внимание комитета по природопользованию на тот факт, что у Левашовского канала (начинается в поселке Парголово и примерно через 9 км соединяется с рекой Черная) очень много пользователей. Все они вольно или невольно, с разной степенью интенсивности негативно влияют на состояние воды канала. С территории поселка Парголово посредством ливневой канализации, дренажных и мелиоративных канав в водоем попадают стоки различного характера: с улицы Подгорной, территории кладбища, с железной дороги и других организаций в районе промзон, ограниченной железной дорогой, Подгорной улицей, ООО «Парголовский завод» и окружной дорогой.

Мазутная емкость напротив очистных сооружений, прилегающая к территории РЖД (во время осадков переполняется, и ее содержимое попадает в Левашовский канал).

Социальная ответственность завода

Не стоит забывать и о том, что Парголовский завод, являясь официальным водопользователем водоотводного канала ОК-1, регулярно проводит контроль за работой очистных сооружений и состоянием водоотводного канала. На предприятии функционирует даже два вида очистных сооружений: ливневые очистные сооружения и биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. «Мы регулярно проводим отбор и анализ проб воды в аккредитованной лаборатории и предоставляем ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий по улучшению качества очистки с указанием затраченных средств в контрольно-надзорные органы, – рассказывает Виктория Кононова.

– Помимо этого, завод выполняет мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в водный объект по согласованному с Росприроднадзором плану. Полным ходом идет техническое перевооружение биологических очистных сооружений». По ее словам, в срок до 2022 года запланированы работы по повышению эффективности очистных сооружений. На сегодняшний момент на эти цели уже затрачено более 15 млн рублей, а вся планируемая сумма инвестиций на ремонт биологических очистных сооружений составляет более 24 млн рублей.

Очистные сооружения логистического комплекса «Парголовский завод».

Обвинения чиновников в адрес завода тем более абсурдны, что ООО «Парголовский завод» с 2005 года не ведет производственную деятельность в области машиностроения – все оборудование с территории завода вывезено. В настоящее время на свободных площадях размещены главным образом складские помещениях, с незначительным потреблением воды. Гальванических, травильных и других производств на территории нет. Количество людей на предприятии минимально. В распоряжении Парголовского завода осталось только обслуживание канализационных сетей и очистных сооружений. Кстати, некоторые арендаторы, у которых образуются производственные стоки, используют собственные локальные очистные сооружения.

По сути, Парголовский завод, в силу своего расположения, на безвозмездной основе вынужден принимать стоки объектов РЖД и Подгорной улицы, а также обслуживать промышленный кластер и жилой сектор на прилегающих территориях. Представители Парголовского завода уверены: из всего вышеизложенного можно сделать однозначный вывод о том, что жалобы жителей Левашово на неблагоприятную экологическую обстановку не прекратятся до тех пор, пока в населенном пункте не появятся полноценные очистные сооружения. А позиция администрации Левашово понятна: они, вероятно, хотят сделать Парголовский завод «крайним» в этой неприятной для них ситуации. При этом отсутствие полноценных очистных сооружений в Левашово уже привело к затоплению поселка нечистотами.