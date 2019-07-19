2019-07-19T16:10:39+03:00
Общество

Skoda проведет уникальный тест-драйв в Петербурге

Город на Неве увидит все возможности чешского автопрома
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Фото предоставлено ГК WAGNER.Фото предоставлено ГК WAGNER.
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3 августа с 10 до 21.00 на парковка МЕГА ДЫБЕНКО пройдет проект, раскрывающий все возможности и технологии автомобилей ŠKODA.

Официальные дилеры WAGNER совместно со ŠKODA AUTO Россия приглашают на площадку со специально созданной внедорожной трассой, уникальным мультимедийным арт-объектом и активностями для всей семьи.

В парке проекта представлены все модели чешского бренда, в общей сложности 17 автомобилей, в том числе специальные версии ŠKODA KODIAQ SCOUT и ŠKODA SUPERB SPORTLINE а также ŠKODA OCTAVIA с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею бестселлера марки.

Посетителей ждёт уникальная off-road трасса, которая позволяет испытать внедорожный характер KODIAQ. Основное препятствие - подъем в гору под углом 25° и проезд на высоте 4 м. В этом году к упражнениям добавлен съезд с боковым креном более 35°, демонстрирующий большой радиус уклона, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля. Кульминацией тест-драйва станет заезд на автомобиле под 14-метровый купол, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Уникальный арт-объект состоит из двенадцати проекторов под куполом и позволяет погрузиться в виртуальное пространство и получить незабываемые впечатления.

На ряду с off-road тестом, посетители смогут пройти интеллектуальный тест-драйв, позволяющий оценить все умные технологии ŠKODA под чутким руководством профессиональных тренеров академии Volkswagen! И конечно пройти городской тест-драйв, раскрывающий все грани комфорта ŠKODA.

ŠKODA – это семейный бренд, поэтому пройти тест-драйв вместе с родителями смогут и дети, для них предусмотрены специальные автокресла. Маленькие посетители смогут также весело провести время в специальной зоне ŠKODA FAMILY, где их будут ждать аниматоры, аквагрим, фотозона и другие развлечения.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Кроме того, для всех гостей площадки ŠKODA EXPERIENCE оборудована удобная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями, которая позволит отдохнуть после тест-драйва всей семьей, получить профессиональную консультацию сотрудников дилерских центров и Volkswagen Finance Банк, и конечно забронировать автомобиль на лояльных условиях для участников проекта!

Более подробную информацию Вы можете получить в Дилерских центрах SKODA Неон, Пулково или ТАЛЛИНСКИЙ-АВТО по телефону +7 (812) 331 999 7! Записаться: https://skoda-wagner.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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