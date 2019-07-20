2019-07-20T21:38:33+03:00
Происшествия

На задержанном в Иране британском танкере может быть петербуржец

Известно, что на борту находятся трое россиян. Связи с ними пока нет
Евгения МОСКВИНА
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Трое россиян находятся на задержанном в Иране британском танкере. Фото: marinetraffic.comТрое россиян находятся на задержанном в Иране британском танкере. Фото: marinetraffic.com
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На следующий день после того, как военные Ирана задержали британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе, стало окончательно понятно, что на судне находятся трое россиян. Эту информацию подтвердило посольство России в Иране. Среди наших соотечественников на задержанном танкере может находиться и петербуржец.

На борту из россиян – электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков, второй механик Юрий Усенко, сообщает РБК. Пока на связь с ними российским дипломатам выйти не удалось.

На задержанном в Иране британском танкере может находиться и петербуржец. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

На задержанном в Иране британском танкере может находиться и петербуржец. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

По предварительной информации, Альгис Зарецкий и является жителем Северной столицы. На эту имя и фамилию в соцсети зарегистрирован лишь один аккаунт. И на странице в качестве родного города отмечен именно Санкт-Петербург. Судя по личным фотографиям россиянина, он много путешествует, что может быть связано с его должностью электромеханика на судне.

Ранее сайт «КП» сообщал, власти Ирана обвинили судно в нарушении международных правил. А среди причин задержания может быть инцидент с рыболовецким судном и танкером. Известно, что никто из находящихся на борту британского судна не пострадал.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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