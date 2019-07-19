Сотрудники Росгвардии достали мужчину со стены набережной Воскресенского канала

В Петербурге сотрудники Росгвардии спасли 40-летнего мужчину, который спустился в Воскресенский канал. Силовики проезжали мимо набережной, когда услышали крики о помощи. Как оказалось, жители Петербурга спустился за своими ключами. Потом попытался забраться по стене обратно. Но не смог.

- Сотрудники наряда группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Санкт-Петербурга были на маршруте патрулирования, - рассказывают в пресс-службе ФГКУ "УВО войск Нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Они услышали крики о помощи, а затем увидели мужчину, который висел на отвесной стене набережной Воскресенского канала.

Чтобы достать мужчину, силовики дали ему трос, за который и вытянули его на поверхностность. К счастью, сам горе-скалолаз не пострадал.

- От вызова нарядом вневедомственной охраны скорой помощи спасенный мужчина отказался, - пояснили в Росгвардии.