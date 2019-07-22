В Петербурге первыми в России запустили службу «социальных участковых»

С 1 июля в Петербурге заработала первая в России служба «социальных участковых». С тезками-полицейскими их объединяет стремление помочь окружающим: специалисты новой службы знают все о соцобслуживании тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. И, что самое главное, знают, куда нужно за этой помощью обращаться.

ПРОВОДНИК В МИРЕ СОЦУСЛУГ

– Задача «социальных участковых» – помочь горожанам получить льготы, лечение, уход и другие меры поддержки, – объясняет врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Главный принцип – индивидуальный подход к каждому человеку, понимание его проблем и искреннее участие в их решении.

Взять в «социальные участковые» всех желающих, увы, не позволяет закон: работа предусматривает определенные навыки и доступ к персональным данным. В ряды «участковых» вступают специалисты по социальной работе с высшим образованием, которые прошли дополнительную подготовку: психологи, специалисты по работе с семьей. В будущем помогать «участковым» смогут волонтеры и добровольцы.

В городе открыли 13 бюро.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Они могли бы искать граждан, которые по каким-то причинам не получают помощь, но которым она нужна, – поясняет директор Центра организации социального обслуживания службы «участковых» Тамара Бондаренко. – Но волонтеры будут работать за штатом. Это будут отдельные акции, закрепленные соглашениями. Например, сбор анкет в общественных местах от нуждающихся или тех, кто живет рядом с такими людьми.

Это не значит, что учреждения социального обслуживания – комплексные центры, центры реабилитации инвалидов, центры помощи семье и детям, стационары – перестанут работать. Наоборот, служба «социальных участковых» станет проводником, который свяжет их и человека, нуждающегося в помощи.

«Иногда достаточно выдать человеку продуктовый набор или талоны на горячее питание».Фото: Артем КИЛЬКИН

– Человеку не придется мыкаться от окна к окну, выясняя, кто именно может помочь и в какую именно службу – медицинскую или социальную – ему обратиться, – объясняет вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. – «Социальный участковый» будет буквально вести человека за руку. Итогом работы станет индивидуальная программа обслуживания.

НАКОРМИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

Сейчас в городе открыто 13 районных бюро, в которых работает около 110 специалистов. 5 из них – межрайонные. В будущем сеть планируют расширять.

Каждое бюро работает по принципу одного окна. Если здоровье не позволяет прийти лично, можно отправить в участок своих родственников или соседей. А если рядом нет никого, то «участкового» можно вызвать по телефону – он приедет сам.

Все «участковые» – профессиональные соцработники.Фото: Артем КИЛЬКИН

Только за первые два дня работы службы за помощью обратилась почти 1000 человек! К концу первой недели число горожан, попросивших о социальной поддержке, перевалило за 2500, а к концу второй превысило 7600. Специалисты уже оформили более 600 индивидуальных программ и оказали свыше 5300 срочных услуг петербуржцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

– У дедушки отказали ноги – теперь ему помогают сиделки, планируем определить его в стационар с постоянным уходом, – приводит примеры Тамара Бондаренко. – Жена 96-летнего ветерана войны, который ни разу не обращался за соцпомощью, попросила о многофункциональной кровати. Теперь и у нее, и у ее супруга оформлены индивидуальные планы помощи. Случаи разные. Но большинство просит не о программах, а о срочной помощи: бывает достаточно выдать человеку продуктовый набор или талоны на горячее питание, помочь получить чистую и целую одежду и обувь.

Задача специалиста – помочь сориентироваться в мире госуслуг.Фото: Артем КИЛЬКИН

Набор «социальных участковых» продолжается. К концу года предполагают, что в районных бюро станут трудиться 174 человека. Еще 70 человек будут работать в центральном офисе: анализировать индивидуальные программы, координировать работу службы и выстраивать межведомственные отношения. Служба обещает развиваться: только в 2019 году на работу «социальных участковых» из городского бюджета выделили 124,1 миллиона рублей.

КОНКРЕТНО

Чем помогут?

– Принять заявление и составить индивидуальную программу предоставления социальных услуг, срок составления индивидуального плана – 10 дней.

– Принять от гражданина или организации информацию о людях, которым нужно социальное сопровождение, по телефону или в письменном виде.

– Провести обследование условий жизни человека с выездом на место, составить запросы в медицинские учреждения и к местным властям.

– Составить «социальный маршрут» и определить перечень организаций (вплоть до службы медико-социальной экспертизы), которые нужно привлечь, чтобы помочь человеку.

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Как обратиться?

1. По телефону горячей линии: 8 (812) 334-41-44.

2. Напрямую в бюро по месту жительства лично, через законных представителей, через знакомых и соседей (телефоны, адреса и часы приема можно уточнить на горячей линии).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

500 000 петербуржцев ежегодно получают разные соцуслуги.

24% пожилых петербуржцев из 24 400 горожан, которые не могут полностью обслуживать сами себя, получают соцуслуги на дому.

78 лет – ожидаемая продолжительность жизни в Петербурге к 2024 году.

7658 человек приняли «социальные участковые» за первые две недели работы, из них для 1916 составили или составляют индивидуальные программы.

КСТАТИ

В будущем «социальные участковые» смогут сотрудничать с системой «бережливых поликлиник»: они могут информировать тех, кто обратился за помощью, о диспансеризации.