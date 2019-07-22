«Не смеши, Оля!»: Бузову загнобили в Сети после выступления на фестивале в Петербурге

В минувшие выходные в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest. Территориально все происходило в Парке имени 300-летия города, где собралось более 100 тысяч зрителей. В программе принимали участие популярные артисты. Среди них: Егор Крид, Ёлка, ХЛЕБ, #2Маши, Tesla Boy, Little big и другие. Первой на одной из сцен выступала Ольга Бузова, которая, как известно, имеет по рождению прямое отношение к Петербургу. Певица исполнила несколько композиций в экстравагантном полуголом латексном костюме с участием подтанцовки. Кто-то из собравшейся этого очень ждал, а кто-то просто хотел понять, что же это за явление такое - Ольга Бузова вживую.

buzova86 Полный парк моих людей какое же счастье выходить на сцену, и видеть полный парк людей, которые пришли именно ко мне, именно к началу моего выступления Питер, могу и буду миллион раз вам говорить Спасииибо #моилюдивсегдасомной#водица #Бузова#Buzova

Через несколько часов на странице Оли в Instagram появился отчет о VK Fest с видео. Певица, как всегда, показала себя с самых лучших ракурсов и написала:

Бузова исполнила несколько композиций в экстравагантном полуголом латексном костюме.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Полный парк моих людей. Какое же счастье выходить на сцену, и видеть полный парк людей, которые пришли именно ко мне, именно к началу моего выступления. Питер, могу и буду миллион раз вам говорить, спасибо.

Своими впечатлениями от выступления артистки поделились и некоторые удивленные зрители, причем, прямо у нее на странице. Некоторые опубликовали видео у себя в аккаунтах.

«Оля, зачем вам ушные мониторы? Вы все равно петь умеете только под фонограмму и то как-то слабовато», «Вот и гадай, наивная или звезду словила. От того, что выступала первая, не значит, что только к тебе и пришли. Это называется разогрев», «Не смеши Оля! Все пришли «именно к тебе?» Ха- ха-ха! Ужас!», - написали они в комментариях.