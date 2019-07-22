«Авто Премиум» организовал тест-драйв SKODA KODIAQ в парке «Озорные Белки»

В течение недели с 13 по 20 июля 2019 года клиентов официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» и гостей развлекательного парка «Озорные Белки» встречал на поляне редкий для этих мест «зверь» - внедорожник ŠKODA KODIAQ.

Фото: Олег Хохрин.

Официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» разместили в парке «Озорные Белки» экспозицию чешского внедорожника и организовали для всех посетителей нарядную фотозону и тест-драйв ŠKODA KODIAQ, который можно было пройди в выходные прямо здесь – на загородных дорогах, или по записи в дилерских центрах.

Фото: Олег Хохрин.

Каждый день в этом уникальном развлекательном парке Ленинградской области, недалеко от поселка Симагино, можно совершить прогулку в мир фантазий и сказок, пообщаться с лесными обитателями, мирно соседствующими с домашними животными и птицами, а в течение прошедшей недели – даже со ŠKODA KODIAQ. В выходные здесь было особенно весело – группа «Авто Премиум» провела для детей и взрослых забавные конкурсы с подарками, организовала почтовую станцию ŠKODA, рыбалку и шуточные гонки для юных автолюбителей.

Фото: Олег Хохрин.

- Мы любим сотрудничать с необычными проектами, и предпочитаем нестандартные мероприятия, - отметила Елена Балашкова, бренд-менеджер группы «Авто Премиум», организатор мероприятия. - Иначе ведь жизнь становится пресной. И хотя петербуржцев трудно чем-то удивить, наши мероприятия они посещают с удовольствием. В свою очередь, мы рекомендуем всем побывать в парке «Озорные Белки», - здесь действительно интересно, как будто возвращаешься в детство.

ŠKODA KODIAQ органично вписался в лесной пейзаж и прекрасно чувствовал себя на лесных дорогах. А протестировать автомобиль можно ежедневно в любом из дилерских центров «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге, записавшись дистанционно – на сайте группы дилеров https://skoda-ap.ru/.

ŠKODA «Авто Премиум» всегда там, где интересно!

Справка

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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