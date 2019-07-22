Ольга Бузова, Ирина Старшенбаум, Little Big, Тимур Батрутдинов и другие звезды на площадке ТНТ в рамках фестиваля VK-Fest

В выходные в парке 300-летия Санкт-Петербурга прошел пятый VK-Fest. Одной из самых популярных площадок фестиваля стала тематическая зона юмора телеканала ТНТ. Хэдлайнерами первого дня феста стали комики StandUp Руслан Белый, Тимур Каригинов, Иван Абрамов, Виктор Комаров и Алексей Щербаков.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов представили главную интригу нового сезона - романтическое реалити-шоу «План Б». В рамках проекта Бузова будет искать жену для Батрутдинова, а Батрутдинов - мужа для Бузовой.

Хэдлайнеры второго дня - резиденты Comedy Club в составе Марины Кравец, Андрея Аверина, Зураба Матуа, Дмитрия Сорокина, Андрея Бебуришвили, Жени Синякова и группы USB.

Азамат Мусагалиев проверял гостей феста на наличие логики. Как оказалось, она была не у всех, и тогда на помощь приходил Красавчик. Звезды шоу «ТАНЦЫ» проводили мастер-классы с участием всех желающих. Хип-хоп, стритджаз, контемпорари и, конечно, любимый всеми тверк.

С сольным концертом выступил участник первого сезона шоу «ПЕСНИ» PLC. Он привез на площадку ТНТ свой живой коллектив.

Шастун, Позов, Попов и Матвиенко показали то, что они умеют делать лучше всех в России - импровизировать.

Ведущие площадки ТНТ, голоса Comedy Radio Тимур Ромашко и Андрей Родной в компании Ольги Картунковой, рассказали о главных премьерах ТНТ: сериалы, шоу и новые сезоны главных развлекательных проектов телеканала.

Ольга Бузова спела для своих людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый ситком ТНТ «Жуки» - о приключениях трех продвинутых москвичей в глухой деревне, комедийный сериал «Полярный 17» - про бывшего авторитета из 90-х, аморальная комедия про честного мужчину и трех его беременных женщин «Триада», честный и смешной «Женский StandUp» и многое другое.

Также на фестивале были презентованы самые ожидаемые новинки от ТНТ-PREMIER. Посетители фестиваля узнали о скором показе полного метра «Чернобыль. Зона отчуждения. Фильм». Фильм на VK-Fest презентовали актеры Сергей Романович, Казинская Кристина, Халилулаев Анвар и Дмитриева Валерия.

Актриса Ирина Старшенбаум со сцены ТНТ объявила о премьере сериала «Учителя», после чего в специальной зоне ТНТ-PREMIER были презентованы две серии картины.

За стиль и моду на площадке ТНТ отвечала команда стилистов «Перезагрузки» на ТНТ во главе с Линой Дембиковой. Makeover-зона шоу работала все два дня фестиваля. ТНТ развлекал гостей площадки и онлайн, и офлайн. В течение двух дней на фесте работала интерактивная студия ТНТ: интервью со звездами, прямая трансляция концертов и бэкстейдж. Те, кто остался дома у компов, планшетов и телефонов смогли увидеть всё.