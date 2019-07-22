2019-07-22T18:29:07+03:00
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В Петербурге выбрали Queen Model 2019

Победительницы будут бороться за мировую корону на конкурсе Elite Beauty Queens
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В Петербурге прошел конкурс Queen Model 2019.В Петербурге прошел конкурс Queen Model 2019.
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В Санкт-Петербурге 3 июля в ресторане «Летучий голландец» прошел конкурс красоты Queen Model 2019, на котором самые красивые девушки города на Неве боролись за главную корону! Из 23 участниц авторитетное жюри, в которое вошли представители бизнеса, искусства, политики, а также стратегический директор мирового конкурса красоты Elite Beauty Queens Ангелика Миглане выбрали трех победительниц. В конце июля они отправятся в Латвию, где будут представлять Россию на мировом конкурсе красоты «Elite Beauty Queens».

Продюсером проекта Queen Model 2019 стал известный режиссер Александр Толчинский.

Абсолютной победительницей конкурса «Queen Model 2019», девиз которого гласил «Красота во имя добра», стала Галина Лукина. Надежда Чивильгина и Галина Савина завоевали титул Вице Мисс. Именно эти участницы будут бороться за мировую корону на конкурсе «Elite Beauty Queens».

ИСТОЧНИК KP.RU

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