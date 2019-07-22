Еще один дом на Петроградской стороне стал жертвой ремонта

Стяжка пола на Большом проспекте закончилась обрушением перекрытий. Хозяина квартиры на Каменноостровском обязали выплатить 56 миллионов рублей за перепланировку, из-за которой покосился дом. Оба случая – из жизни дореволюционных многоквартирных домов Петроградской стороны, и это только за последние полгода. Любопытно, что в обоих ремонтники утверждали, что виной всему прогнившие балки, о которых ни ведомства, ни коммунальщики не знали.

В прошлые выходные аналогичный случай взбудоражил Большую Монетную улицу. В доме №9 во время капитального ремонта в квартире на первом этаже провисли перекрытия. Работы вели хозяева-предприниматели, шли они по проекту. Вот только ремонтники никак не ожидали, что наткнутся на изъеденные временем деревянные и металлические балки.

Жители уже вернулись в свои квартиры.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Жителей этой и вышележащей квартир эвакуировали, но сейчас они уже вернулись домой: между первым и вторым этажами установили подпорки, – сообщили «Комсомолке» в Администрации Петроградского района Петербурга. – Ситуация на контроле управляющей компании. На данный момент заказана экспертиза строительных конструкций.Едва потолок квартиры вскрыли, как перекрытия провисли. Ремонт быстро перешел в эвакуацию. Вскоре на месте уже работали спасатели, коммунальщики и специалисты из Госжилинспекции, организовали оперативный штаб.

– Аварийность устранена, – подчеркивают в Госжилинспекции Петербурга. – Как долго продлится экспертиза, сказать сложно.

Экспертиза покажет, кто виноват – балки или ремонтники. Фото: citywalls.ru

Представители ведомств, которых привлекали в оперативный штаб, высказывают две возможные причины ЧП: либо ремонтники отступили от проекта, либо «да наверняка просто балки прогнили».

Дом №9 построен в 1911 году, предположительно, военным инженером Николаем Ефимовым и техником Георгием Астафьевым. Старинная семиэтажка известна тем, что в ней накануне расстрела по обвинению в шпионаже в 1938 году жил переводчик и писатель Михаил Дьяконов.

За век с лишним здание, насчитывающее 34 квартиры и 27 коммуналок, ни разу не ремонтировали капитально, хотя с момента его приватизации в 1992-ом провели аж шесть выборочных ремонтов. Завершить поэтапную починку планировали не раньше 2038 года.

КОМПЕТЕНТНО

Нина ШАНГИНА, председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга, доктор технических наук:

– Даже если сведений о конструкциях здания в архивах достаточно, нельзя заранее оценить несущую способность элементов, которые прослужили очень долго, руководствуясь только теоретическими данными. Когда выходишь на исторический объект, затеваешь перепланировку исторической квартиры, обязательно нужен полноценный проект с инструментальным обследованием (благо, сейчас есть неразрушающие методы). И нередко в проект приходится вносить коррективы: во время работ может обнаружиться то, что при обследовании установить было невозможно. Обследование должно быть частью любого проекта.