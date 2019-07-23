Открытие музея братьев Стругацких в Санкт-Петербурге откладывается на неопределенный срок

Осенью в Санкт-Петербурге должен был появиться музей братьев Стругацких - большая культурно-просветительская площадка с экспозицией, посвященной жизни и творчеству великих фантастов, лекторием и библиотекой. Под проект нашли большую часть денег (почти девять миллионов рублей за счет президентского гранта) и место - музей согласилась принять Пулковская обсерватория. Открытие запланировали на конец 2019 года, но с тех пор о музее ни слуху ни духу.

РАБОТА ПРИОСТАНОВЛЕНА

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с петербургской общественной организацией работников науки и культуры «Энциклопедия» - именно она выиграла президентский грант на создание музея. По словам представителя «Энциклопедии» Николая Ютанова, проект совершенно точно не умер, но все работы по нему пока приостановлены.

- На текущий момент, честно говоря, и рассказывать не о чем, - развел руками Ютанов. - Есть, скажем так, тонкости, связанные с возможностями и планами обсерватории, с возможностями и желаниями наследников братьев Стругацких.

Братьям Стругацким в последнее время не везет - то у Бориса Натановича справку потребуют, то музей отложат на неопределенный срок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам нашего собеседника, именно позиция наследников - Марии и Андрея Стругацких, а также их официальных представителей и стала причиной задержки. В чем именно заключаются их претензии к «Энциклопедии» и музею, Ютанов, пояснить отказался. Отметил лишь, что проблемы возникли неожиданно.

- У нас был готов формальный проект, было согласие Пулковской обсерватории, - пояснил Николай Юрьевич. - А потом все зависло до выяснения, на каких основаниях мы работаем с наследниками.

Сейчас с потомками братьев Стругацких ведутся переговоры. По прогнозам Ютанова, продлятся они еще три-четыре месяца. На каком этапе дискуссия находится сейчас и к какому результату стремится, наш собеседник также не сказал, ответив лишь: «Они там думают».

БЫЛ ЛИ КОНФЛИКТ?

Дабы выслушать обе стороны возможного конфликта, мы обратились напрямую к сыну Бориса Натановича Андрею Стругацкому. И получили неожиданный ответ: музея в Пулковской обсерватории не будет. А почему - он и сам хотел бы знать.

- Насколько мне известно, там все закончилось, так и не начавшись, - рассказал наследник фантаста. - Я не в курсе подробностей, но кто-то мне рассказывал, что не сложилось с финансированием. В любом случае могу сказать, что ни я ни Мария (дочь Аркадия Стругацкого, старшего из братьев. - Прим. ред.) ничего против музея не имеем. Наоборот, были бы только рады.

Одним из элементов экспозиции могли бы стать архивные фото Стругацких.Фото: Александр КОЦ

Никаких переговоров, отмечает Андрей Стругацкий, с ними не ведется. А самого Ютанова он в последний раз видел около года назад, когда вся эта история с музеем только-только начиналась.

Николай Юрьевич, в свою очередь, по существу нашего разговора с Андреем Стругацким ничего не сказал.

- Я в данном случае не могу за Андрея Борисовича ничего отвечать, - заявил он. – Я могу отвечать только за себя. И сказать я могу только то, что уже говорил: ситуация у нас «подвешенная», и мы находимся в рамках этого «подвеса» в понимании, что можно сделать.

Ситуация, таким образом, получается странная и непонятная. Ясно на данный момент лишь одно: в 2019 году музея Стругацких мы точно не увидим. Если учесть, что на данный момент нет даже «чистового» проекта, вряд ли он появится в Пулковской обсерватории и в 2020-м.

Знаменитый архив братьев Стругацких, вывезенный из Донецка во время событий на Украине. Сейчас он хранится в Санкт-Петербурге.Фото: Александр КОЦ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Борис ВИШНЕВСКИЙ, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга:

- Я думаю, не нужно объяснять, почему музей братьев Стругацких так важен для нашего города. Борис Натанович, например, родился в Ленинграде. Братья с родителями жили здесь во время блокады: Аркадия эвакуировали по Дороге жизни в 1942 году, Бориса - только в 1943-м. С Ленинградом, а позднее с Санкт-Петербургом связана большая часть их жизни и творчества. Я со своей стороны, как депутат и как друг мэтров, готов взять ситуацию с музеем на контроль и помочь, если это потребуется.

КСТАТИ

Несколько лет назад во время событий на Украине из Донецка был эвакуирован уникальный архив Бориса Стругацкого - несколько сотен черновиков и набросков неопубликованных повестей и рассказов, личных писем, дневников, фотографий и прочего. В Донецк его увезла исследовательница творчества братьев Светлана Бондаренко для подготовки серии книг «Неизвестные Стругацкие». Сейчас архив хранится в Санкт-Петербурге, но широкому кругу лиц недоступен. Этот архив мог бы стать одним из главных элементов экспозиции нового музея.

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