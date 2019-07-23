2019-07-23T15:53:39+03:00
Спорт

Олимпийский призер Михаил Коляда женился на венгерской фигуристке

Молодой спортсмен долго скрывал свою избранницу [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский фигурист Михаил Коляда женилсяПетербургский фигурист Михаил Коляда женилсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 и бронзовый призер чемпионата мира того же года, петербургский 24-летний фигурист Михаил Коляда женился. Избранницей спортсмена стала его коллега, 22-летняя Дарья Беклемищева. О заключении брака рассказала сама радостная пара.

До сезона 2010/2011 года Дарья выступала в одиночном катании в одной группе с Колядой. Сейчас молодая спортсменка выступает за Венгрию в паре с Марком Мадьяром.

Сам Михаил не любит открыто говорить о своей личной жизни и бережно скрывает ее. В середине мая он объявил своим поклонникам в соцсети, что у него есть невеста, с которой он собирается связать свою жизнь узами брака. Однако имени избранницы тогда не назвал.

Дарья Беклемищева и Михаил Коляда принимают поздравления Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дарья Беклемищева и Михаил Коляда принимают поздравленияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О состоявшемся бракосочетании объявила сама Дарья Беклемищева. Молодая супруга вчера, 22 июля, опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию. На ней счастливые супруги принимают цветы и поздравления от гостей.

Насколько известно, Дарья родилась в Липецке, в 2009 году перебралась в Петербург. Фигурным катанием занимается с детства, однако больших успехов в спорте не добилась.

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Заключительный день соревнований начинался с выступления мужчин. Было тревожно, ведь Михаил неудачно выступил в короткой программе: дважды упал и занял лишь восьмое место.(подробности)

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Четвертый брак артиста случился спустя пять месяцев после развода с Матильдой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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