Олимпийский призер Михаил Коляда женился на венгерской фигуристке

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 и бронзовый призер чемпионата мира того же года, петербургский 24-летний фигурист Михаил Коляда женился. Избранницей спортсмена стала его коллега, 22-летняя Дарья Беклемищева. О заключении брака рассказала сама радостная пара.

До сезона 2010/2011 года Дарья выступала в одиночном катании в одной группе с Колядой. Сейчас молодая спортсменка выступает за Венгрию в паре с Марком Мадьяром.

Сам Михаил не любит открыто говорить о своей личной жизни и бережно скрывает ее. В середине мая он объявил своим поклонникам в соцсети, что у него есть невеста, с которой он собирается связать свою жизнь узами брака. Однако имени избранницы тогда не назвал.

Дарья Беклемищева и Михаил Коляда принимают поздравленияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О состоявшемся бракосочетании объявила сама Дарья Беклемищева. Молодая супруга вчера, 22 июля, опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию. На ней счастливые супруги принимают цветы и поздравления от гостей.

Насколько известно, Дарья родилась в Липецке, в 2009 году перебралась в Петербург. Фигурным катанием занимается с детства, однако больших успехов в спорте не добилась.

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