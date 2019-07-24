Как изменится движение транспорта в Крондштадте в связи с репетициями и парадом на День ВМФ

Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу опубликовала транспортные изменения в Кронштадте в связи с подготовкой и празднованием Дня ВМФ, который в 2019 году отмечается 28 июля. В этот день будет действовать ряд ограничений движения. Так, 28 июля с 07:00 до 17:00 будет введен запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений (дамбу) в обоих направлениях: проезд по участку КАД в эти промежутки времени будет невозможен.

- Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам) аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб, - добавили в УГИБДД.

28 июля с 07.00 до 24.00 движение транспорта будет прекращено по следующим улицам: ул. Мартынова от пр. Ленина до ул. Карла Маркса;ул. Сургина от пр. Ленина до ул. Карла Маркса;ул. Велещинского от пр. Ленина до ул. Карла Маркса;ул. Зосимова на участках от Владимирской ул. до Кронштадтского шоссе в направлении к ул. Восстания и от Цитадельского шосседо ул. Сургина;Макаровская ул. от пр. Ленина до ул. Карла Маркса;ул. Карла Маркса от Макаровской ул. до ул. Мартынова;пр. Ленина от Макаровской ул. до ул. Мартынова;Красная ул. от Петровской ул. до Макаровской ул;Коммунистическая ул. от Петровской ул. до Макаровской ул.

В это же время будет введено одностороннее движение на участках: пр. Ленина в направлении от ул. Мартынова до ул. Сургина;ул. Восстания в направлении от пр. Ленина до ул. Зосимова;ул. Зосимова в направлении от ул. Восстания до Кронштадтского шоссе;Кронштадтское шоссе в направлении от ул. Зосимова до Цитадельской дороги; Цитадельская дорога в направлении от Кронштадтского шосседо Цитадельского шоссе; Цитадельское шоссе в направлении от Цитадельской дорогидо ул. Зосимова; ул. Мартынова в направлении от ул. Зосимова к пр. Ленина.

Транспортные изменения в Кронштадте.

28 июля с 07.00 до 19.00 будет запрещен поворот на налево на пересечении Кронштадтского ш. и ул. Литке при движении по Кронштадтскому шоссе от ул. Адмирала Грейга и от развязки с Кольцевой автомобильной дорогой.

Также будет запрещена остановка транспортных средств: с 00.00 26 июля до 24.00 27 июля по ул. Аммермана и ул. Зосимова от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе;

28 июля с 07.00 до 24.00 по пр. Ленина от ул. Мартынова до ул. Восстания, ул. Карла Маркса от ул. Мартынова до ул. Восстания, Советской ул. от ул. Карла Маркса до ул. Комсомола, ул. Мартынова от ул. Зосимова до пр. Ленина, Цитадельскому шоссе, Цитадельской дороге, ул. Восстания.

28 июля с 00.00 до 24.00 по ул. Аммермана и ул. Зосимова от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе будет организована парковка для владельцев пропусков.

28 июля с 07.00 до 24.00 движение автотранспорта будет ограничено путем установки дорожных знаков: 4.1.2 «Движение направо» при движении с ул. Зосимова на Гражданскую ул., при движении с Советской ул. на пр. Ленина, при движении с ул. Сургина на ул. Зосимова;4.1.3 «Движение налево» при движении с Владимирской ул. на ул. Зосимова, при движении с ул. Зосимова на ул. Велещинского, при движении с ул. Аммермана на Петровскую ул.

КОНКРЕТНО

Как сделать пропуск в Кронштадт на День ВМФ

Пропуск для жителей Кронштадта оформляется по личным заявкам граждан. Аккредитация проводится через МФЦ района.

Аккредитации подлежат следующие категории транспорта:

- транспорт, обеспечивающий функционирование предприятий и организаций Кронштадтского р-на в период проведения парада – по заявкам руководства предприятий и организаций аккредитация проводится через МФЦ района;транспорт организаторов и гостей парада – пропуск оформляется Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

- пропуск аккредитованного транспорта и отвод транспорта, не имеющего аккредитации (экстренные службы и городской транспорт), предлагается осуществлять на контрольно-пропускных пунктах, расположенных в северной части КЗС и перед съездом на территорию ММПК «Бронка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменится движение транспорта в Санкт-Петербурге в связи с репетициями и парадом на День ВМФ

Разводка мостов в Северной столице в связи с подготовкой ко Дню ВМФ перенесется на день (подробности)

Парад в День ВМФ в Кронштадте в 2019 году: Штурмовик раскрасит небо триколором

Ожидается, что в 2019 году парад в День ВМФ в Кронштадте увидят не менее 50 тысяч зрителей. Пройдет праздник 28 июля, в программе - проход кораблей и авиашоу (подробности)

Расписание репетиций парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2019 году: как движение кораблей отрабатывают до секунды

Тысячи туристов со всего мира мечтают попасть в Санкт-Петербург во время празднования Дня ВМФ и увидеть настоящий парад боевых кораблей. Или хотя бы репетицию, которые мало чем отличаются от того, что будет показано на Неве 28 июля 2019 года. Публикуем расписание тренировок морских судов (подробности)

Парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2019 году: Современные корабли как мощь российского флота

В последнее воскресенье июля 2019 в акватории Невы соберутся корабли со всей России. А над всем этим великолепием будет летать морская авиация. Как пройдет парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге (подробности)