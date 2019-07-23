В Ленобласти клещи «покусали» рекордное число человек

Нынешнее лето побило уже несколько рекордов, и порой не самых приятных. Так, июль превысил многолетние показатели по дождям, заставив горожан ходить в куртках и с зонтами. А вот в Ленинградской области необычную активность показали клещи, что тоже неприятно.

- Всего с начала сезона активности клещей на территории Ленинградской области зарегистрировано 6232 пострадавших от присасываний клещей, в том числе 1272 детей, что выше среднемноголетних уровней, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 47 региона.

Больше всего пострадавших оказалось в Тихвинском - 1087, Киришском - 636, Всеволожском - 569, Бокситогорском - 529, Подпорожском - 480, Волховском - 461, Гатчинском - 405, Кировском - 377, Лужском - 316, Тосненском - 316 и Кингисеппском - 303 районах.

Особо это актуально с началом грибного и ягодного сезонов, так как нападения насекомых происходят чаше всего в лесу. А еще в садоводствах и на...кладбищах. С начала сезона 2019 года зарегистрировано 8 случаев заболевания энцефалитом у взрослых и 11 - боррелиозом.

Что касается обстановки в Петербурге, то здесь особого превышения норм не замечено. По сведениям городского управления Роспотребнадзора, по состоянию на 22 июля 2019 года в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 10 711 человек, в том числе 1 830 детей.

Чтобы не попасть в число "укушенных", надо соблюдать меры предосторожности и брызгаться спреями.Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом пострадавшими оказались 1 069 человек. Зарегистрировано 35 заболевших клещевым энцефалитом и 157 случаев клещевого иксодового боррелиоза. Чаще всего кровососы нападают на людей в Курортном, Пушкинском и Приморском районах.

Чтобы не попасть в число «укушенных», надо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Использовать акарицидные средства (спреи и т.д.), носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры;

- При походах в лесу надо держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника;

- Необходимо осматривать на наличие клещей и домашних животных, которые гуляли в лесу;

- Все вещи и растения, с которыми вы пришли из леса, следует тщательно проверить.

Специалисты напоминают, что если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, то лучше не пытаться снять его самостоятельно, а немедленно обратиться к врачу. Там паразита не только достанут, но и отправят на исследование, которое покажет, заразное насекомое или нет. Если да, то укушенному придется пройти курс лечения.