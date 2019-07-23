Специалисты рассказали, почему Петербург топит во время дождей и что с этим делать

Во время ливней улицы в Петербурге уже не улицы, а реки, пешеходы – пловцы, машины – лодки. Почему так? В Смольном разложили итоги двух «тропических» ливней 3 и 9 июля, которые превратили город в Венецию, по полочкам.

Система канализации в городе спроектирована еще в 80-х годах прошлого столетия. 70 процентов ливневки – общесплавная: дождевая вода уходит в ту же трубу, по которой сливают сточные воды. Диаметр трубы может быть разным (в том числе избыточным), но ливневка пропускает только 7,2 миллиметра осадков за 20 минут.

Кто виноват в потопах во время дождей? Виновника может быть четыре. Во-первых, это погода. Оба «тропических» ливня – природные катаклизмы: за 20 минут выпало 22,3 миллиметра осадков, а в Стрельне зафиксировали рекордные 60,05 миллиметра. На такие объемы ливневка попросту не рассчитана.

Автомобиль-утопленник может забарахлить в любой момент.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вторая причина – мусор. Хотя специалисты «Водоканала» постоянно прочищают сети, в том числе накануне ливней, мельчайшие бумажки, окурки, кучки песка, пыли и грязи, попавшие в систему, могут привести к затоплению.

Третий фактор, не дающий дождевой воде уйти, – недобросовестность частников. Они отправляют в ливневку строительные отходы, иногда даже вредные для природы и человека вещества. Например, в прошлом году строители Фрунзенского радиуса попались на том, что сбрасывали в канализацию глину.

Ну, и, конечно, сама система канализации, которая, увы, полна недоработок. Пешеходный тоннель под путями станции Фарфоровская затопило, потому что в нем нет дренажных насосов. В проезде под мостом Александра Невского и под мостом на пересечении Лиговского и Витебского проспектов насосы есть, но их производительность мала. Рестораны на Невском, Суворовском и Мытнинской затопило из-за отсутствия у абонентов запорной арматуры.

Чтобы улицы не превращались в реки, нужна модернизация и самой канализации, и всего, что ее окружает.Фото: Артем КИЛЬКИН

Что делать? Самое элементарное – усилить контроль над уборкой улиц. Ужесточить наказания для тех, кто сливает в ливневку что попало. Заменить асфальт на тротуарах и во дворах плиточным покрытием, увеличить площадь газонов – так воде будет куда уходить.

Можно разделить систему канализации: сточные воды – в одну трубу, дождевая вода – в другую. Правда, воплотить это можно только на этапе застройки. А, главное, нужно установить и отремонтировать ливневку. Список из 203 адресов, где нужно ливневку поставить, и 114, где нужен ремонт, составили еще в 2016 году. Нужно было заменить почти 60 километров сетей, но от реализации плана тогда отказались.

ДОСЛОВНО

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга:

– Я работал прорабом, когда застраивался Приморский район. Поэтому и Парашютную улицу (одна из самых затопляемых. – Прим. ред.) тоже неплохо знаю. Улица находится почти на два метра ниже уровня соседних территорий. Там раньше не было застройки, а сегодня там хорошие асфальтированные дороги и площадки. Воде некуда уходить, и она сливается в низину на Парашютную улицу. Но есть еще одна проблема: мы подняли чертежи и увидели, что канализация построена буквой «П» и имеет три поворота, поэтому она не справляется. Приступили к проектированию: выпрямим эту канализацию, чтобы увеличить ее пропускную способность.