Искусство чистоты

Реставраторы Государственного музея городской скульптуры при поддержке компании «Керхер» провели работы по промывке памятника Александру Сергеевичу Пушкину на площади Искусств. Мероприятие приурочено к 220-летию со дня рождения великого русского поэта.

- Наш музей всегда готов к сотрудничеству с организациями различного профиля, - говорит директор Музея городской скульптуры Владимир Николаевич Тимофеев. - Это мероприятие стало хорошим примером такого сотрудничества в общем деле сохранения культурного наследия нашей страны.

Реставраторами музея использовался аппарат высокого давления Karcher HD 7/15 G с возможностью регулировки давления и пистолетом EASY!Force, который при длительной работе позволяет сделать работу оператора более комфортной. За сезон, с мая по сентябрь, служба по текущему уходу и содержанию памятников Музея городской скульптуры приводит в порядок более 80 монументов. Регулировка давления важна потому, что все памятники состоят из разных материалов, для каждого из которых используется свой режим. Например, скульптура А. С. Пушкина работы М.К.Аникушина отлита из бронзы, постамент вырублен из красного полированного гранита, а основание - из кованого гранита. Принцип тележки, который используется в этом аппарате Karcher, позволит легко транспортировать устройство, что важно в условиях работы реставратора на вышке - высота памятника А. С. Пушкину составляет почти 9 метров.

Для «Керхер» это уже второй подобный проект в Санкт-Петербурге. В прошлом году с помощью аппаратов высокого давления реставраторами Музея городской скульптуры была проведена промывка Александровской колонны на Дворцовой площади. Всего в рамках программы культурного спонсорства компании «Керхер», которая стартовала в 1980 году, было очищено более 140 памятников по всему миру.

- Для компании «Керхер» профилактическая очистка памятника Пушкину имеет особое значение, - отметил Александр Мочалов, руководитель филиала «Керхер» в Санкт-Петербурге. - Мы рады, что инновационные технологии и оборудование способствуют сохранению важнейших исторических памятников и архитектурных ценностей Северной столицы. Широкие возможности нашей техники раскрываются в ходе выполнения именно таких проектов, доказывая её непревзойденное качество.

СПРАВКА

Компания «Керхер» - ведущий мировой производитель уборочной техники и систем очистки бытового и профессионального назначения, включая мойки высокого давления, пылесосы, аппараты для чистки сухим льдом, подметально-уборочные и поломоечные машины, моющие средства, системы очистки воды, водяные насосы для дома и сада. Среди клиентов компании – производственные предприятия, клининговые компании, гостиничные комплексы, сельскохозяйственные предприятия, госучреждения, магазины и частные лица. Компания была основана изобретателем Альфредом Керхером в Германии в 1935 году. Сегодня в компании работает свыше 13 тысяч человек в 70 странах мира.

В России дочернее предприятие «Керхер» было открыто в 2004 году. В настоящее время компания насчитывает 12 филиалов – в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Ставрополе, Сургуте и Тюмени. 185 сервисных центров «Керхер», соответствующих стандартам международной гарантии, открыты в 95 городах России.